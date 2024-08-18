Yaşam savunucuları, katliam yasasına karşı İstanbul Bakırköy'de yaşam zinciri oluşturdu

Yaşam savunucuları, ülkenin çeşitli illerinde yaşanan köpek katliamına ve yasaya tepki göstermek için İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Yaşam savunucuları “Hayvana, insana, yer yüzüne özgürlük” ve “Yasayı geri çek, çek, çek” sloganları attı.

Yaşam savunucuları, ülkenin çeşitli illerinde yaşanan köpek katliamına ve yasaya tepki göstermek için İstanbul Bakırköy’de bir araya geldi. Yaşam savunucuları “Hayvana, insana, yer yüzüne özgürlük” ve “Yasayı geri çek, çek, çek” sloganları attı.

HAYVANA, DOĞAYA, İNSANA ÖZGÜRLÜK İÇİN BURADAYIZ

Daha sonra basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında, “Tamamen hayvana, doğaya ve insana özgürlük talebiyle buradayız. Hepinizin malumu söz konusu yasa Meclis’ten geçirilerek hayvan katliamının önü açılmış oldu. Her gün vahşet haberleriyle uyanıyoruz. Toplumun vicdanı yaralanıyor. Biz merhameti büyük olan vicdanlı bir toplumuz. Tüm iktidarlar gibi mevcut iktidar da geçidir ama halkın vicdanı sınırsızdır. Yüzlerce yıl birlikte yaşadığı canlıları bir çırpıda ölüme teslim etmeyecektir” denildi.

Basın açıklamasının ardından yaşam savunucuları, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda büyük bir yaşam zinciri oluşturdu.