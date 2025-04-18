Yaşam savunucuları ‘katliama hayır’ dedi

Sinop Çevre Dostları Derneği üyeleri, sokak köpeklerinin toplanmasına karşı "Katliama Hayır" sloganıyla dün kentteki Uğur Mumcu Meydanı’nda eylem yaptı. "Katliama hayır", "Satın alma sahiplen, köpekler sorun değil candır" yazılı dövizlerin açıldığı eylemde "Bu kentteki tüm kedi ve köpekler kent sakinidir, dokunulamaz. Komşuma dokunma" yazılı pankartı açıldı.

Burada konuşan Dernek Başkanı Hale Oğuz, şehirdeki köpeklerin belediye tarafından kısırlaştırıldığını ama köylerden köpeklerin getirilmeye devam edildiğini belirterek, "Özel idareler köylerde kısırlaştırma yapmazsa, ki zaten yapmadılar 20 yıldır, nasıl çıkılacak bu sorunun altından? Toplayıp öldürmek çözüm mü?" diye sordu.