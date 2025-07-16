Yaşam savunucuları Meclis önünde: Torbanın içinde işgal var

Maden ve enerji şirketlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamuoyunda 'işgal yasası' olarak adlandırılan torba kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

Yaşam alanlarını korumak için ses yükselten yurttaşlar, yurdun dört bir yanından gelerek TBMM önünde ses yükseltti. Eyleme, içerisinde siyasi partilerin, emek ve meslek örgütlerinin, ekoloji örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin de yer aldığı 64 kurum destek verdi.

Basın açıklamasını Raziye Yıldırım ve Nursel Çakır gerçekleştirdi. “Torbanın içinde işgal var” ifadeleriyle açıklamayı gerçekleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu torba yüzünden köylü olanlarımız topraklarından olacak. Tarımı bırakmak, göç etmek zorunda kalacak. Bu torbanın içinde açlık var, susuzluk var, yoksulluk var. Su fakiri bir ülkeyiz. Kuraklık kapıda. Bu torba yasa ile çeşmeden akacak, tarlayı sulayacak su kalmayacak. Köylü kentli ayırmadan su hakkımız, gıdaya ulaşım hakkımız gasp edilecek. Yoksullaşacağız.”

"KÖTÜLÜKLERİ DURDURMAYA GELDİK"

Ormanların, zeytinliklerin, meraların ve tarım alanlarının madenlerin ölüm çukurlarına dönüşeceğini belirten Yıldırım, “Bu torbanın içinde 86 milyon insanı bir avuç talancı için gözden çıkarmak var. Bu torbanın içinde çocuklarımızdan çalınmak istenen bir gelecek var” diye konuştu.

Ardından söz alan Çakır ise, “Bu torbanın içindeki kötülükleri durdurmaya geldik” ifadeleriyle konuşmasına başladı. “Ankara’ya, halkın Meclisine, toprağımızı, ekmeğimizi, havamızı, suyumuzu, çocuklarımızı, geleceğimizi, doğayı korumaya geldik” diyen Çakır, halk olarak kendi topraklarında yaşam haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kötülüğe ve açgözlülüğe geçit vermeyeceklerini belirten Çakır, sözlerini “İktidar ve muhalefet diye ayırmadan tüm milletvekillerini de tüm güçleri ile bu yasaya karşı durmaya çağırıyoruz. Bu halkın vekili olduğunuzu unutmayın, işgal yasasını durdurun. Hep birlikte haykıralım, toprağımızı vermiyoruz” cümleleriyle sonlandırdı.

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Alanda söz alan SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede ise, “Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bir kez daha hangi dağ efkarlıysa oradayız diyoruz. Toprağımızı vermiyoruz diyoruz. Her zaman ifade ettik, bu topraklar bize sadece atalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, geçmişten bir miras değildir. Bu topraklar aynı zamanda geleceğe, gençlere, çocuklara emanet olarak bırakacağımız topraklardır. Memleketimizi, ormanlarımızı, sularımızı kapitalizmin neoliberal, yağma ve talan politikasına teslim etmeyeceğiz. Direneceğiz ve mutlaka kazanacağız” diye konuştu.