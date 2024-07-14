Yaşam savunucuları pek çok ilde eylemde

Yaşam hakkı savunucuları, iktidarın sokak hayvanlarına yönelik yeni yasa düzenlemesini protesto etti. Ankara’daki eylemde bazı göstericilerin polis tarafından darp edildiği iddia edildi. Antalya’da ise iktidara yeni düzenlemeyi geri çekmesi çağrısı yapıldı. Samsun ve Rize'de de protestolar vardı.

Yaşam hakkı savunucuları, Ankara, Antalya, Samsun, Rize gibi pek çok kentte AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin düzenlemesini protesto etti.

"Katliama hayır", "Soykırıma, toplamaya, esarete dur de", "Katliamdan yasa tasarısı olmaz", yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'nda toplandı.

"Ölüm yasası istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan yaşam hakkı savunucuları, yasa teklinin geri çekilmesini istedi.

Ankara'da grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, TBMM'de görüşülen yasa teklifinin, yerel yönetimlere hayvanları öldürme hakkı verdiğini belirterek, teklifin soruna çözüm olmayacağını söyledi.

Özkan, "Tasarıda, uyutma maddesi geri çekilmemiştir. Türlü kelime oyunlarıyla ötanazi adıyla daha da pekiştirilmiştir. Kalbinde zerre kadar Allah inancı olan, insanlığını ve vicdanını yitirmemiş hiçbir vekilin bu tasarıya onay vereceğini düşünmüyorum" dedi.

Haydar Özkan, yasa teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini de belirtti.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise hayvan hakları savuncusu 3 kişinin polis tarafından darp edildiğini iddia etti.

Fotoğraf: Haydar Özkan (X)

"KOLLUK KUVVETLERİ DARP ETTİ"

Özkan şunları söyledi:

“Kanun gelmeden şiddeti geldi! Evladım olan çevik kuvvet ile bizleri karşı karşıya getirenlere Yazıklar olsun! Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy ve iki arkadaşımız kolluk tarafından darp edildi. YGKG Gönüllülerin kanunla bertaraf edilmesinin gayesi bunun içindir. Gönüllüler kollukla korkutulup çekilecek belediyeler köpekleri toplayıp ötanazi ile rahat rahat öldürecek.”

Kanun gelmeden şiddeti geldi!



Evladım olan çevik kuvvet ile bizleri karşı karşıya getirenlere YAZIKLAR OLSUN!



Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy ve iki arkadaşımız kolluk tarafından darp edildi.



YGKG Gönüllülerin kanunla bertaraf edilmesinin… pic.twitter.com/ZPBsKJmwcx — Haydar Özkan (@haydarozkan06) July 14, 2024

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇARPITILMIŞTIR”

Antalya’da toplanan hayvan hakları savunucuları da Attolos Heykeli önünde yaptıkları açıklanma ile düzenlemeye tepki gösterdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarı ile sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetliyoruz.

Bu kanlı tasarıyı hazırlayanlara soruyoruz: 20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydi? Siz alemi kör milleti aptal mı sanıyorsunuz. Ötenazi diye hayvanları öldürmeye başka başka isimler bularak milleti kandıracağınızı mı sanıyorsunuz? Öldürme sözünü kullanmaya korktuğunuz için mi ötenazi kelimesinin arkasına sığınıyorsunuz?

Niçin doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz?

Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız katilleri, canileri, uyuşturucu mafyalarını hedefe koysanıza! Gücünüz bu gariban hayvanlara mı yetiyor?

Sokağa çıktığınızda bir köşede size masumca bakan kedinin gözlerine siz de bakabilecek misiniz?

Kendi iradesi dışında bu vahşi dünyanıza gelmiş olan kara burunlu bir köpeğin gözlerine bakabilecek misiniz?

Milyonlarca kedi köpek öldürülürken, evinize gittiğinizde çoluk çocuğunuzun gözlerine bakabilecek misiniz?

Hani hayvanları mal kapsamından can kapsamına almıştınız?

Can kapsamına aldığınız bu canların canını nasıl alacaksınız?

Siz Rümeysa Kadak, Siz Özlem Zengin, ana yüreklerinizle milyonlarca hayvanın katline seyirci kalacak mısınız? Siz Bahadır Yenişehirlioğlu, öldürmenin kırk çeşit senaryosu yazılan bu tasarı sizin raporunuza göre mi tasarlandı?

Bütün tasarı kedi ve köpeklerin nasıl öldürüleceği konusunda uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve gerçekler çarpıtılmıştır.

Ey tasarıyı hazırlayanlar, hayvanların öldürülmesi üzerine verdiğiniz bu emeği yıllardır kanunun uygulatılmasına vermiş olsaydınız, bugün sahipsiz hayvan üremesi kontrol altına alınmış olacaktı.

Siz bakanlık bürokratları, gönüllü varlığından bu kadar mı korktunuz ki yerel hayvan koruma görevliliğini kaldırdınız?

Şimdi 100 sene önce hayvanları Hayırsız Adaya yollayanları lanetliyoruz. 100 sene sonra da bugün bu kanunu çıkarmaya çalışanlar lanetlenecek. Tarih sizi yargılayacak. Andımız olsun ki size bu hayvanları öldürtmeyeceğiz.”

SAMSUN'DA PROTESTO

Samsun Barosu avukatlarından Tunahan Gök, "Bizlerin hukuk devletinden beklentisi, canlıların haklarını objektif ve eşit bir şekilde savunmasıdır. Bu noktada devletimize düşen görev yaşanacak yasalar yapması iken böyle bir katliam meselesinin önünün açılması ülkemiz adına tam bir utanç tablosu oluşmasına neden olacaktır" dedi.

Alfa Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Demet Yarlıgaç, "Ölüm kamplarına, hayvanların alınmasına ve sistematik bir biçimde uyutulma adı altında katledilmesine sonuna kadar karşı duracağımızı bildiriyoruz. Asla bu yasa tasarısının meclisten geçmesine göz yummayacağız. Biz ölürüz, hayvanları katlettirmeyiz" dedi.

RİZE'DE DE HALK YASAYA TEKLİFİNE TEPKİLİ

Fatma Nur Çelik, "Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin 'saldırgan olanlar toplanacak uyutulacak öldürülecek' diyerek ölümlerden ölüm biçmeye çalıştıkları bir insanlık ayıbı olan öldürülmeleri yasaya konmaya çalışılan sokak köpeklerinin yüzde 99'u bu korumacı bekçi çoban köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. TBMM'de, sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklıselim siyasiler olduğuna, TBMM'den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor, milletvekillerine ve cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Sivil toplum örgütleri ve kamuoyundan gizli hazırlanan, katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kan kokan yasa teklifi geri çekilmelidir" dedi.

Hayvanseverlere destek veren TRT sanat müziği sanatçısı Emine Yılmaz hayvanlar için yazdığı bir dörtlüğü seslendirdi.

ESKİŞEHİR'DE YURTTAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde toplanan yurttaşlar, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. "Öldüren yasayı istemiyoruz", "can dostuma dokunma", "ötenazi değil bu bir katliam", "yaşam halkı kutsaldır" sloganlarını atan hayvanseverler, iktidara tepki gösterdi.

Protestocular adına açıklamayı yapan Eskişehir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Volkan Üçtepe, şöyle konuştu:

"Köpeğe, kediye gösterilen ilgiyi, sevgiyi hayatınız boyunca size gösterilmediği için mi bu nefretiniz? Sükût içinde olmamızın nefesimizin kesilip öfkemizin boğazımızda yumruk olmasının sebebi acizliğimizden değil, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan insanların merhametine olan inancımızdandır. Bu kanlı yasa çıksa dahi merhametli halkımızın sahada uygulanmasına müsaade etmeyeceğine olan inancımızdandır suskunluğumuz. Farkında olmadığınız bir şey var, çok güçlüyüz ve çok öfkeliyiz. Ve bu öfkemizin karşısında hiçbir şey duramaz. Sokakta yaşayan dostlarımızı öldürmenize asla izin vermeyeceğiz."