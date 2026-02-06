Yaşam savunucularından arıtma projesine set: “Sulak alana tesis yapılamaz”

HABER MERKEZİ

Balıkesir Edremit’te, Zeytinli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesi’nin halkın katılımı toplantısı dün gerçekleştirildi. Altınkum’da bulunan Ortam Kafe’de düzenlenen toplantı, mekanın yetersizliği ve hazırlıkların eksikliği sebebiyle yurttaşların tepkisini topladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BASKİ) ait projenin sunumu yapılan toplantıda Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan da söz aldı.

Projenin seçildiği yerin sulak alan ve nitelikli koruma alanı olduğunu vurgulayan Doğan, “Sulak alana, nitelikli korunan alana arıtma tesisi yapılamaz. Proje alanının yeri yanlıştır. Projede arıtılan suyun yüzde 10’unun tarımda geri kullanılacağı, yüzde 90’ının da denize verileceği belirtilmektedir. İleri biyolojik arıtma sistemi ile arıtılan suyun tamamının geri kullanımı esas alınmalıdır” dedi.

Öte yandan projeyle birlikte arıtılan suyun yüzde 90’ının derin deniz deşarjı yöntemi Edremit Körfezi’ne verileceğini hatırlatan Doğan, “Denizler alıcı ortam değildir. Suyun denize verilmesi oldukça risklidir. Eski olan mevcut derin deniz deşarjı hattını kullanmak ayrıca risklidir. Projede yedek hat da öngörülmemiştir” şeklinde konuştu.

EKOLOJİK KAYGI GÖZETİLMİYOR

“Tasarımlarda parametreler yeterli değildir” diyen Doğan, şunları kaydetti: “Ölçümler yok. Pek çok eksiklik bulunmaktadır. Koku giderimi tasarım ve önlemleri yetersizdir. Atık çamurunun nereye, nasıl taşınacağı ve nasıl bertaraf edileceği belli değildir. Geri kullanılacak suyun nereye, nasıl ulaştırılacağı ve kullanım detayı belli değildir. Kentlerimiz, kasabalarımız, yerleşim yerlerimiz planlanırken ekolojik kaygı gözetilmemekte, ulaşım, içme/kullanma suyu, atık su, ortak yeşil alanlar, hizmet alanları için ekolojik çözümler ve politikalar üretilmemektedir. Yıllardır çözülmeyen atık su ve kanalizasyon sorunu nedeniyle bölge halkı yıllardır arıtma tesislerini bekler hale getirilmiştir. Mega arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları bizlere çözüm gibi sunulmaktadır. Oysa bugüne kadar ülkemizde görülen uygulamalarının çok ciddi ekolojik sorunlara yol açtığı bilinmektedir.”

Doğan, projenin sulak alan ve nitelikli koruma alanını yok etmeden planlanması gerektiğini belirterek, “Doğru kriterlere göre seçilecek bir yerde, arıtılmış atık suyun yüzde 100’ünün geri kullanıldığı ve denize atık su verilmediği, doğru parametrelere göre tasarlanmış bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Diğer yandan da su tasarrufu, evsel ve endüstri atıksularındaki kimyasal kirlilik yüklerinin azaltılması, kentsel planlamalarda yerel çözümleri önceleyen politikalar uygulanması ve siteler, köyler, mahalleler için ‘yapay sulak alanlar’ oluşturularak ekolojik çözümlerin geliştirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır” dedi.