Yaşam savunucularından AYM'ye açık mektup: Yasanın iptali için çağrı

Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ancak yaşam hakkı savunucularının itiraz ve eylemleri devam ediyor.

Yaşam savunucuları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) açık mektup yazdı. Mektupta, yasa yürürlüğe girdikten sonra yaşanan hayvan katliamlarına "Pek çok hayvanın işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını gösteren fotoğraf ve videolar ortaya çıkmıştır. Altındağ, Niğde, İstanbul Kalamış, Kocaeli Gebze, İstanbul Ümraniye örnekleri bu kıyımlardan yalnızca bazılarıdır" ifadeleriyle değinildi.

"Uluslararası Evcil Hayvan Yönetimi Koalisyonu (ICAM) gibi tanınmış uluslararası kuruluşların açık mektuplar yazarak yasanın iptal edilmesi gerektiğini vurgulamış ve popülasyon kontrolü için etkili bilimsel yöntemler önermiştir" denilen mektupta, uluslararası platformların Türkiye’ye yönelik boykot çağrılarına değinildi.

"TOPLUMUN AYM'DEN BEKLENTİSİ, YASAYI İPTAL ETMESİDİR"

Yaşam savunucularının, AYM'ye yazdığı mektupta özetle şunlar kaydedildi:

"Değişikler öncesinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda öngörülen kısıtlaştır-aşıla-yerinde yaşat modeli, hem sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkı hem de toplumu oluşturan bireylerin ruh sağlığı bakımından en etik ve en uygun yöntemdir. Uzman veteriner hekimler de bu yöntemi desteklemekte ve Türkiye çapında eş zamanlı etkin kısırlaştırma yapılırsa sokaktaki hayvan popülasyonunun kısa süre içerisinde azalacağını ifade etmektedir.

Türkiye hayvan hakları bakımından kritik bir eşiktedir. Gün geçtikçe daha da endişe verici boyuta ulaşan şiddetin son bulması için milyonların gözü kulağı Anayasa Mahkemesindedir. Sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkına ve toplumsal barışa onarılamaz zararlar veren yasa değişiklikleri karşısında toplumun Anayasa Mahkemesinden beklentisi, yaşanan işkence ve katliamlara bir yenisi daha eklenmeden önce, gecikmeksizin, iptal başvurusunu gündeme alması ve yasayı iptal etmesidir."