Yaşam savunucularından çağrı: "Termik santrallar kapatılmalı"

Türkiye’nin termik santralları kapatma takvimini hale açıklamamasına karşı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı düzenleyen EKOSFER Derneği’nden yapılan açıklamada 2053 net-sıfır hedefine ulaşılması için acil adım atılması gerektiği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM İklim Zirvesi’nde Türkiye’nin 2035 yılında sera gazı emisyon sınırını 643 milyon tona çekmeyi hedeflendiğini duyurdu.

Yaşam savunucuları ise bu hedefin, 2012 baz yılına göre emisyonlarda artışa izin veren bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Türkiye’de CO₂ emisyonlarının önemli bir bölümünü kömür kaynaklı. Yaşam savunucuları kömür santrallarına kapatma tarihi verilmeden “net sıfır” söylemlerinin gerçekçi olamayacağını vurguladı.

EKOSFER, hükümetten önce kömürle ilgili somut takvim, ardından sektörleri kapsayan gerçekçi azaltım planları talep etti.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Öte yandan İklim Ağı ise uygun olmayan iklim hedeflerinin ulusal mahkemelere taşınabileceğini duyurdu. Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önceki kararlarına atıf yapılarak hukuki yolların açık olduğu belirtildi. İklim Ağı’nda yer alan WWF- Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği’nden Tanyeli Behiç Sabuncu "Açıklanan 2035 hedefi 1,5°C eşiğiyle uyumlu değil. Emisyonlar 10 yıl sonra bugünkünden daha yüksek olacaksa kaybedecek zamanımız yok; Türkiye derhal emisyon azaltımına, kömürden çıkış planına ve adil bir enerji dönüşümüne başlamalıdır" dedi.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği’nden Bengisu Özenç ise önceki referans senaryosunun bilimsel temelden uzak olduğu eleştirisini yineleyerek yeni NDC’deki referans senaryo güncellemesinin olumlu olduğunu, ancak mevcut çerçevenin hâlâ emisyon artışına izin verdiğini ifade etti.