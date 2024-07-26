Yaşam savunucularından İstanbul'da eylem çağrısı: "Biz bu yasayı durdurabiliriz!"

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, pazartesi günü TBMM Genel Kurul'una gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik teklifine karşı yarın saat 19.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yapacaklarını duyurdu.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, TBMM Komisyonu'ndan geçen hayvanların katledilmesinin önünü açacak kanun teklifine karşı 27 Temmuz Cumartesi günü (yarın) saat 19.30'da Kadıköy İskele Meydanı'na eylem çağrısı yaptı.

Sokakta yaşayan tüm hayvanların toplatılmasını öngören yasa teklifi, bu hafta Meclis'in Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yaşam savunucuları Komisyon toplantılarına alınmadığı gibi, bu sefer toplantıyı Meclis koridorlarındaki ekranlardan da izleyememişlerdi. Komisyon toplantılarının kapalı kapılar ardında yapılmasını eleştiren aktivistler, hafta boyunca birçok ilde yasa teklifini ve görüşülme yöntemini protesto etti.

"DOSTLARIMIZDAN DA HAKLI MÜCADELEMİZDEN DE VAZGEÇMİYORUZ"

Yasa teklifinden “ötanazi” kelimesinin çıkarılmasının ve “hayvan” ifadesinin “köpek” ifadesiyle değiştirilmesinin toplumu yanılttığını belirten inisiyatifler, Komisyon'da kabul edilen teklif uyarınca sokakta yaşayan hem kedilerin hem de köpeklerin öldürülmesinin önünün açıldığının altını çizdi. Teklifle yerel yönetimlere, sadece hayvan popülasyonunun fazla olduğu gerekçesine dayanarak hayvanları öldürme yetkisi verildiği ifade edildi.



Yaşam hakkının oylamaya konu olamayacağının bir kez daha altını çizen ve Hayırsız Ada utancının tekrarına izin vermeyeceklerini ifade eden inisiyatifler, teklifin yasalaşmaması için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti. “Biz bu yasayı durdurabiliriz” sloganını kullanan hak savunucuları; umutlu, dirençli ve kararlı olduklarını ifade ederek öfkelerini mücadeleyi büyütmeye yönelttiklerini açıkladı.

EYLEM ÇAĞRISI

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, toplumun ezici çoğunluğunun bu yasa teklifine karşı olduğunu vurgulayarak herkesi 27 Temmuz Cumartesi günü (yarın) saat 19.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda yapacakları büyük İstanbul eylemine çağırdı.



Sokakta yaşayan hayvanlar için hayati olan bu son ve kritik dönemeçte “daha önemli bir işimiz yok” ifadesini kullanan inisiyatifler, eylem alanına hayvan getirilmemesini önemle vurguladı.

"YAŞAMDAN YANA OLAN HERKESİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Yaşamdan yana olan tüm hak savunucuları, sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve veteriner hekimler de katliam yasasına karşı kitlesel bir dayanışma göstermeye davet edildi.