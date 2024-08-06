Yaşam savunucularından MAPEG'e tepki: "Yaylalarımızı ihale ettirmeyeceğiz"

Başta Doğu Karadeniz olmak üzere ülkenin dört bir tarafında maden projelerinin ve maden sahası ihalelerin ardı arkası kesilmiyor. Trabzon’da düzenlenecek ihale öncesi bir araya gelen yaşam savunucuları mücadele çağrısı yaparak ihalelerin iptalini talep etti.

HABER MERKEZİ

Ormanları, tarım ve sulak alanları tehdit eden maden projeleri başta Doğu Karadeniz olmak üzere tüm ülkeyi kuşattı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) yaşam alanlarını şirketlere peşkeş çekmek için düzenlediği ihaleler her gün yeni bir alanın yok olmasına neden oluyor.

Son ihalelere tepki gösteren yaşam savunucuları Trabzon’da açıklama yaptı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan açıklamada, “Bu yıkıma izin vermeyeceğiz” denildi.

MAPEG; Gümüşhane, Rize, Bayburt, Artvin, Giresun, Ordu ve Trabzon’da birçok alanı maden arama sahası ilan ederek ihaleye açtı.

Trabzon hariç tüm bölgelerin ihaleleri tamamlanarak maden şirketlerine yeni talan edilecek alanlar teslim edilmiş oldu.

Trabzon’un yaylalarını, yaşam alanlarını yok edecek ihale ise 9 Ağustos’ta düzenlenecek.

İhale öncesi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri açıklama yaptı.

"ÇATIMIZI YIKTIRMAYIZ"

İlk olarak sözü alan Karadere Vadisi ve Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, “Yaylalarımız, dağlarımız ve evlerimizin çatısıdır. Çatılarımızı yıktırmayacağız. Dağlar bizim su depolarımızdır. Su depolarımıza zehir doldurtmayacağız. Yaylarımız endemik bitki türlerine ve yaban hayatına ev sahipliğini yapan eşsiz coğrafyalardırYaylarımızdan sızan sular, aşağıda şırıl şırıl akan derelerimizi oluşturmaktadır. Bu derelerde yöreye has kırmızı benekli alabalıklarımız yaşamaktadır. Sadece insanların değil, tüm canlıların yaşam alanlarını yok ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Metalurji Mühendisi Cemalettin Küçük ise ihalelerin iptalini ve şirketlerin ihalelere girmemesini talep etti. Küçük, “Yaylarımız, vadilerimiz, bahçelerimiz kimseye ticari olarak satılık alanlar değildir. Şirketlere de seslenmek istiyoruz. Halkımız sizi buraya sokmayacak. Yıkımın farkındalar. Yarın ‘biz buraya geldik, masrafımız var, ihaleye girdik, resmi olarak burası bizimdir’ hikayeleriyle halkımızın karşına çıkmasınlar. Bu ihalelere girmesinler. Bu yıkıma izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

DİRENİŞ BÖLGESİ

Açıklamada son sözü alan Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Muhammet İkinci şu ifadeleri kullandı: “Siyasi iktidar ülkeyi içine soktuğu siyasi ve ekonomik krizden çıkmak için memleketin dağını, toprağını, yaylasını satmaya hunharca devam ediyor. Onlar için rant, para olarak görünen kara parçası dedikleri arazi, bizim için kültürdür, tarihtir, geçmiştir, bugündür, gelecektir. Dolayısıyla memleketimizi, yaylalarımızı; ne uluslararası tekellere de ne onun yerli işbirlikçilerine bırakma gibi bir lüksümüz yok. Karadeniz Bölgesi doğa katliamının en yoğun yaşandığı yerlerden birisi. Ancak herkes biliyor ki aynı zamanda burası mücadele, direniş coğrafyasıdır.”

Son olarak basın açıklamasında aktarılan bölgelere göre son aylarda başta Doğu Karadeniz olmak üzere birçok bölgede 540’dan fazla bölge maden arama sahası ilanına çıktı.