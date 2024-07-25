Yaşam savunucularından soruşturma açılan CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a büyük destek

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili teklif görüşmeleri esnasındaki protestoda söylediği sözler nedeniyle ifade verdi. Yaşam savunucuları, Yalaz'a destek amacıyla adliye önünde toplandı.

Yaşam savunucuları, Eskişehir'de sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin yasa tasarısı hakkındaki açıklamaları sonrasında hakkında soruşturma açılan ve bugün Eskişehir Adliyesi'ne giderek ifade veren CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a destek amacıyla toplandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a destek vermek amacıyla Eskişehir Adliyesi önünde yerini aldı.

“BEN O AÇIKLAMAYI YAPTIĞIMDA KANUN TASARI AŞAMASINDAYDI”

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Suçun hiçbir şekilde unsurları oluşmamıştır. Çünkü ortada bir kanun dahi yoktur. Ben o açıklamayı yaptığımda kanun tasarı aşamasındaydı, komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. İddialar, suçlamalar asılsızdır.”

NE OLMUŞTU?

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi'nde sokakta yaşayan hayvanlara yönelik görüşülen kanun tasarısına tepki gösterilen bir eyleme katıldı. Eylemde açıklamalarda bulunan Yalaz, Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek, “Biz bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP İl Başkanı Yalaz, bugün Eskişehir Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Birçok partili ve yaşam savunucusu da Yalaz'a destek vermek amacıyla Eskişehir Adliyesi önünde bir araya geldi.