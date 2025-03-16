Yaşam savunucularından tepki: Bu kanun katliamlara neden olur

HABER MERKEZİ

Bursa'da sokak hayvanlarının toplatılması yasasına karşı bir araya gelen yaşam savunucuları, Kent Meydanı'nda bir eylem yaptı. Kanunun katliama neden olacağını vurgulayan yaşam savunucuları "tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.

Bursa Barosu, Bursa Kent Konseyi, Osmangazi, Mudanya ve Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonları üyeleri bugün Bursa Kent Meydanı'nda sokak hayvanlarının toplatılma kararına karşı protesto eylemi yaptı.

Eylemde "Tercih yapmak zorunda değiliz, çocukların da hayvanların da yaşamı değerlidir", "Bizi sığdıramayacak kadar küçük mü kalbiniz", "Gerçekleri gizlemeyin" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Topluluk adına açıklamayı Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ülker Şahverdi okudu. Şahverdi, ülkemizde 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun, "yakala, kısırlaştır, aşıla, yerine bırak" prensibini esas alarak sahipsiz hayvanların popülasyonunu insani yöntemlerle kontrol altına almayı hedeflediğini anımsatarak "Ancak Ağustos 2024’te 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bu temel prensip ortadan kaldırılmış ve yerine 'yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir' şeklinde gerçekçi olmayan bir uygulama getirilmiştir. Ortadan kaldırılmasını istediğimiz bu kanun ile kanundan daha beter maddeler içeren yönetmelik düzenlemesi, uygulamada birçok belirsizlik ve çelişki barındırmakla birlikte katliamlara neden olacaktır" dedi.

355 BARINAK VAR

Ülkedeki barınak sayılarının yetersizliğine dikkat çeken Şahverdi, şöyle devam etti: