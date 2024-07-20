Yaşam savunucularından Ümraniye'den çağrı: "Hayvanlar için, ölmemeleri için ses çıkartın"

Ümraniye'de Elalmış Patileri ve Yaşam için Yaşa İnsiyatifi, Hayvan Hakları Yasa Tasarısına ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi. 'Hayvanların tek tüyünü size vermeyeceğiz' denilen açıklamada "Yaşam hakkı savunucuları, veteriner hekimler, davranış bilimi uzmanları ve gönüllüler bu yaşamı birlikte kurmaya hazırız" denildi.

Yaşam savunucuları Meclis’e sunulan ve sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören yasa teklifini İstanbul Ümraniye'de protesto etti.

Ümraniye'de Elalmış Patileri ve Yaşam için Yaşa İnsiyatifi'nin ortak basın açıklamasına Ümraniye Kent Savunması üyeleri de destek sağladı.

"Halka, milletvekillerine, siyasi partilere ve tüm hak savunuculara sesleniyoruz" denilen açıklamada, "Ölümün değil, yaşamın yanında olun" çağrısı yapıldı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ölüm yasasına karşı başlattığımız eylemlerde ulaşabildiğimiz herkese seslendik :

Toplayamazsın!

Hapsedemezsin!

Öldüremezsin! Dedik.

Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde, gelmemesi için günlerce uğraştığımız ölüm yasası teklifi, Tarım Komisyonu'na geldi.

Hayvanları Koruma Kanunu' nun yürürlüğe girdiği 20 seneden beri, bakın 20 sene, kanunun hayvanlar için faydası olan (kısırlaştırma, aşılama, sağlıklarını sağlama ve üremelerimi durdurma) hiç bir maddesini uygulamayan iktidar ve ortağı belediyeler 17 Temmuz'da 20 saat süren bir toplantı ile, muhalefet partilerinin ve biz hayvan hakları savunucularının tüm itirazlarına, protestolarına rağmen ilk 3 maddesini, oy çoğunluğu avantajıyla geçirdiler.

Toplantının sürdüğü 20 saat boyunca bilim insanları, Veteriner Hekimler, avukatlar ve vekillerimiz yasayı getirenlere bilimsel çözümü, öldürmenin çözüm olmadığını, etik değerleri, tarihsel kodlarımızı, insanla hayvanın bir arada ortak yaşamının nasıl kurabileceğimizi anlattı. Şimdi yasa tasarısını hazırlayan milletvekillerimizin ne yaptığını anlatacağım sizlere. Dinleyen olmadı arkadaşlar, aralarında sohbet ediyorlardı. Konuşmalara müdahale ettiler, dalga geçtiler.

Biz bugün buraya gençler ve çocuklar etkilenir diye barınak fotoğraflarını getirmezken, onlar mecliste önlerinde, yurtdışı sitelerden alınmış 'yaralı' çocuk fotoğrafları ve köpek saldırısına uğramış çocukları getirerek, insanlarda travma be ajitasyon yapmaya çalıştılar.



Toplantıya birlikte katıldıkları ve kendilerini desteklediklerini söyledikleri sivil toplum kuruluşu cins hayvan üretip satan bir dernek !

Muhalefet partileri vekilleriyle birlikte kurduğumuz baskı ile 22 Temmuz Pazartesi günü, saat 2’ye ertelenen ikinci toplantıda görüşülecek 14 madde daha var.

14 maddeyi de geçirirlerse, toplam 17 maddelik yasa tasarısının ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Bir sabah uyandığınızda, sizi selamlayan, kuyruk sallayan mahalle sakininiz Çomar'ı, göremeyeceksiniz. Çünkü öldürecekler!

Suyunu tazelemek için Sarman'ı arayacaksınız, ama bulamayacaksınız. Çünkü öldürecekler!

Sokakları kedilerden, köpeklerden, isterlerse kuşlardan temizleyecekler. Çünkü can alma hakkının ellerinde olduğunu düşünüyorlar. Çünkü kendileri gibi düşünmeyen insanlara düşmanlar.

Hayvanlara da, onların haklarını koruyan, seven, bakımını üstlenen bizleri de yok sayıyorlar.

Hiç bir savunma yapmayan, hiç söz almayan, neye evet oyu verdiğini bile bilmeyen, yasanın içeriğinden bihaber! biatçı bir zihniyetle emirlere uyan, hayvan soykırımına evet diyen bir zihniyet ile karşı karşıyayız.

Onların sesi yok ama biz varız, hepinize sesleniyoruz!!! Hayvanların tek tüyünü size vermeyeceğiz.

Almaya geldiğinizde kollarımızla sarılacağız, mecliste, sokakta, parklarda, alanlarda verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz!

Birlikte, barış içinde bir yaşam kurmak mümkün. yaşam hakkı savunucuları, veteriner hekimler, davranış bilimi uzmanları ve gönüllüler bu yaşamı birlikte kurmaya hazırız.

Bizimle birlikte yaşam hakkının bekçisi olun.

Hayvanlar için, ölmemeleri için ses çıkartın.

Ölümün değil, yaşamın yanında olun.

Bilmeniz gereken bir şey var. Yasa henüz geçmedi. Birlikte durdurabiliriz. Bir olursak kimse ölmez, kimse acı çekmez.

Ölüme, katliama karşı durmaya, dostlarımızın yanında olmaya var mısınız?

Var mısınız?"