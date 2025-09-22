Yaşam standartları en dibi gördü

Ülkede ekonomiden güvenliğe kötüleşen koşullar, başta emekliler olmak üzere toplumsal kesimlere iyi bir yaşam standardı sunmuyor.

Araştırma şirketi Global Intelligence Unit’in emekliler için en yüksek toplumsal refah vadeden ülkeleri sıraladığı Küresel Emeklilik Raporu’nda Türkiye, 44 ülke arasında 33’üncü sırada yer aldı.

Hayat kalitesi, vergi sistemi, toplumsal güvenlik gibi alt parametreler aracılığıyla oluşturulan listede zirve Portekiz’in oldu. Portekiz’i sırasıyla Mauritius, İspanya, Uruguay, Avusturya ve İtalya takip etti. Yunanistan 12’nci, Arjantin 18’inci, Fransa 21’inci sırada yer aldı. Ekvador, Sri Lanka, El Salvador, Seyşeller ve Nikaragua gibi ülkeler Türkiye’yi geride bıraktı.

Listeyi oluşturan alt endekslerde ülkenin konumu ise dikkat çekti. Türkiye, sosyal hayatın içindeki güvenliği ifade eden “Güvenlik ve Entegrasyon Endeksi”nde en son sırada yer aldı. Avusturya’nın 1’inci olduğu endekste Portekiz 2’nci, Slovenya ise 3’üncü sırada yer aldı. Sıklıkla kartel şiddeti ve mafya yapılanmasıyla anılan Meksika ve Kolombiya gibi ülkeler dahi listede Türkiye’nin önüne geçti. Öte yandan Türkiye; Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Namibya ve Zambiya gibi ülkelerin de gerisinde kaldı.

HAYAT KALİTESİNDE NAMİBYA’DAN GERİYE

“Hayat Kalitesi Endeksi”nde ise Türkiye 28’inci sırada yer aldı. Endekse göre hayat kalitesinin en yüksek olduğu beş ülke sırasıyla İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Arjantin oldu. Kolombiya, Fas, Paraguay, Meksika, Seyşeller, Namibya, Şili, Tayland gibi ülkeler yine listede Türkiye’nin önünde yer aldı. Endekse göre hayat kalitesi en düşük 5 ülke ise kötüden iyiye şöyle gerçekleşti: Kamboçya, Laos, Zambiya, Guatemala, Endonezya.

Endeksler arasında Türkiye’nin üst sıralarda olduğu tek parametre ise “Ekonomi Endeksi” oldu. Para biriminin küresel borsalarında değersizliği sebebiyle daha yüksek bir alım gücü vadeden ülkelerin sıralandığı endekste Türkiye, 5’inci sırada yer aldı. Zirvede Kuzey Makedonya’nın olduğu endekste ikinci Nikaragua, üçüncü Filipinler, dördüncü ise Panama oldu. Endeksin en son sıralarını ise en değerli dövizlerden biri olan Euro kullanan ülkeler doldurdu. Avusturya 41’inci, Fransa 40’ıncı, İtalya 39’uncu, İspanya 38’inci oldu. Benzer şekilde Euro bölgesinde yer alan Yunanistan da 34’üncü sırada yer aldı.