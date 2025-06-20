"Yaşama değer katanlar ödülleri" sahipleriyle buluştu
Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu'nun gerçekleştirdiği "Yaşama değer katanlar Ödülleri"nin 19'uncusu düzenlendi. İstanbul Armada Otel’de gerçekleşen törende, Sinem Dedetaş, Hacer Fogo, Kadem Özbay ve Işıl Özgentürk gibi isimler ödüllerini aldı.
Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.
İstanbul Armada Otel’de gerçekleşen törende, her biri kendi alanında fark yaratan isimler ödüllendirildi. Gece, toplumsal hafızada kalıcı bir iz bırakırken dayanışma ve umut duygularını da güçlendirdi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde 12 kategoride toplam 18 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törende; ekonomi, bilim, sanat, kültür ve çevre için kendi alanlarında Türkiye'ye ve dünyaya katkı sunan ve anlam katan isimlere plaketleri verildi.
ULUSLARARASI KATILIM VE DİPLOMATİK DESTEK
Ana sponsorluğunu ALCOMET Alüminyum ve AREKS Kimya’nın üstlendiği törene yurtdışından, özellikle sinema dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.
Törende Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Sahandro, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljeviç, Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, Bulgaristan İstanbul Konsolosu Toshko Tomov ve Karadağ Edirne Fahri Konsolosu iş insanı Naser Alim gecede yer aldı.
HAZİRAN AYINDA ÖLENLER ANILDI
Gecenin sunuculuğunu iletişim koçu ve eğitmen Defne Sarısoy üstlenirken, müzisyen Yasemin Göksu Balkan ezgileriyle yer aldı.
Törende, yaşamını yitiren isimler de anıldı. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında hayatını kaybedenler Nazım Hikmet’in "Haziranda ölmek zor" anıldı.
Ödül töreni, emeği geçen jüri üyelerine, yürütme kuruluna, destekçilere ve tüm katılımcılara teşekkür edilerek son buldu.
2025 YAŞAMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL SAHİPLERİ
Borusan Kocabıyık Vakfı – Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Etem Erenli
Hassas Ekonomi Ödülü
Fikret Yüksel Foundation
Vakıf Başkanı
Bilim Ödülü
Farmicca Tarım Teknolojileri A.Ş.
Kurucu Ortağı Cem Sezer
Teknoloji Ödülü
İvana Zerec
Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu
Yılın Diplomatı Ödülü
Dr. Uygar Özesmi
Çevre Bilinci Ödülü
Kadem Özbay
Eğitim-İş Sendikası Başkanı
Eğitim Ödülü
Zeki Sarıbekir
Bulgaristan DEİK Başkanı
Sosyal Sorumluluk Ödülü
Yasemin Güler
Tomurcuk Kooperatifi Ortağı ve Eğitim Merkezi Müdürü
Engelli Hakları Ödülü
Faruk Pekin
Kültür Emekçisi
Kültür Turizmine Katkı Ödülü
Işıl Özgentürk
Gazeteci-Yazar- Sinemacı
Edebiyat ve Sanat Ödülü
Osman Ali
Tiyatro Oyuncusu
Uluslararası Tiyatro Ödülü
Dimitar Gothcev & Nikolaus Dimos
Yaratıcı Yapımcı
Uluslararası Sinema Ödülü
Av. Yasemin Babayiğit
Hayvan Hakları Ödülü
Hacer Fogo
Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu
Kadın ve Çocuk Hakları Ödülü
Üsküdar Belediye Başkanı
Yerel Yönetim Ödülü
Selen Okyay Akçalı
Yanındayız Derneği Başkanı
Sivil Toplum Ödülü
Türker Ertürk
Emekli Amiral
Sivil Toplum Ödülü