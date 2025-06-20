"Yaşama değer katanlar ödülleri" sahipleriyle buluştu

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

İstanbul Armada Otel’de gerçekleşen törende, her biri kendi alanında fark yaratan isimler ödüllendirildi. Gece, toplumsal hafızada kalıcı bir iz bırakırken dayanışma ve umut duygularını da güçlendirdi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 12 kategoride toplam 18 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törende; ekonomi, bilim, sanat, kültür ve çevre için kendi alanlarında Türkiye'ye ve dünyaya katkı sunan ve anlam katan isimlere plaketleri verildi.

ULUSLARARASI KATILIM VE DİPLOMATİK DESTEK

Ana sponsorluğunu ALCOMET Alüminyum ve AREKS Kimya’nın üstlendiği törene yurtdışından, özellikle sinema dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.

Törende Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Sahandro, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljeviç, Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, Bulgaristan İstanbul Konsolosu Toshko Tomov ve Karadağ Edirne Fahri Konsolosu iş insanı Naser Alim gecede yer aldı.

HAZİRAN AYINDA ÖLENLER ANILDI

Gecenin sunuculuğunu iletişim koçu ve eğitmen Defne Sarısoy üstlenirken, müzisyen Yasemin Göksu Balkan ezgileriyle yer aldı.

Törende, yaşamını yitiren isimler de anıldı. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında hayatını kaybedenler Nazım Hikmet’in "Haziranda ölmek zor" anıldı.

Ödül töreni, emeği geçen jüri üyelerine, yürütme kuruluna, destekçilere ve tüm katılımcılara teşekkür edilerek son buldu.

2025 YAŞAMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL SAHİPLERİ

Borusan Kocabıyık Vakfı – Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Etem Erenli

Hassas Ekonomi Ödülü



Fikret Yüksel Foundation

Vakıf Başkanı

Bilim Ödülü





Farmicca Tarım Teknolojileri A.Ş.

Kurucu Ortağı Cem Sezer

Teknoloji Ödülü





İvana Zerec

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu

Yılın Diplomatı Ödülü





Dr. Uygar Özesmi

Çevre Bilinci Ödülü





Kadem Özbay

Eğitim-İş Sendikası Başkanı

Eğitim Ödülü





Zeki Sarıbekir

Bulgaristan DEİK Başkanı

Sosyal Sorumluluk Ödülü





Yasemin Güler

Tomurcuk Kooperatifi Ortağı ve Eğitim Merkezi Müdürü

Engelli Hakları Ödülü





Faruk Pekin

Kültür Emekçisi

Kültür Turizmine Katkı Ödülü





Işıl Özgentürk

Gazeteci-Yazar- Sinemacı

Edebiyat ve Sanat Ödülü





Osman Ali

Tiyatro Oyuncusu

Uluslararası Tiyatro Ödülü





Dimitar Gothcev & Nikolaus Dimos

Yaratıcı Yapımcı

Uluslararası Sinema Ödülü





Av. Yasemin Babayiğit

Hayvan Hakları Ödülü





Hacer Fogo

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu

Kadın ve Çocuk Hakları Ödülü





Sinem Dedetaş

Üsküdar Belediye Başkanı

Yerel Yönetim Ödülü





Selen Okyay Akçalı

Yanındayız Derneği Başkanı

Sivil Toplum Ödülü





Türker Ertürk

Emekli Amiral

Sivil Toplum Ödülü



