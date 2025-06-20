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"Yaşama değer katanlar ödülleri" sahipleriyle buluştu

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu'nun gerçekleştirdiği "Yaşama değer katanlar Ödülleri"nin 19'uncusu düzenlendi. İstanbul Armada Otel’de gerçekleşen törende, Sinem Dedetaş, Hacer Fogo, Kadem Özbay ve Işıl Özgentürk gibi isimler ödüllerini aldı.

Kültür Sanat
  • 20.06.2025 12:59
  • Giriş: 20.06.2025 12:59
  • Güncelleme: 20.06.2025 13:15
Kaynak: Haber Merkezi
"Yaşama değer katanlar ödülleri" sahipleriyle buluştu

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

İstanbul Armada Otel’de gerçekleşen törende, her biri kendi alanında fark yaratan isimler ödüllendirildi. Gece, toplumsal hafızada kalıcı bir iz bırakırken dayanışma ve umut duygularını da güçlendirdi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 12 kategoride toplam 18 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törende; ekonomi, bilim, sanat,  kültür ve çevre için kendi alanlarında Türkiye'ye ve dünyaya katkı sunan ve anlam katan isimlere plaketleri verildi.

ULUSLARARASI KATILIM VE DİPLOMATİK DESTEK

Ana sponsorluğunu ALCOMET Alüminyum ve AREKS Kimya’nın üstlendiği törene yurtdışından, özellikle sinema dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.

Törende Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Sahandro, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljeviç, Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, Bulgaristan İstanbul Konsolosu Toshko Tomov ve Karadağ Edirne Fahri Konsolosu  iş insanı Naser Alim gecede yer aldı.

HAZİRAN AYINDA ÖLENLER ANILDI

Gecenin sunuculuğunu iletişim koçu ve eğitmen Defne Sarısoy üstlenirken, müzisyen Yasemin Göksu Balkan ezgileriyle yer aldı.

Törende, yaşamını yitiren isimler de anıldı. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında hayatını kaybedenler Nazım Hikmet’in "Haziranda ölmek zor" anıldı.

Ödül töreni, emeği geçen jüri üyelerine, yürütme kuruluna, destekçilere ve tüm katılımcılara teşekkür edilerek son buldu.

2025 YAŞAMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL SAHİPLERİ

Borusan Kocabıyık Vakfı – Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Etem Erenli
 Hassas Ekonomi Ödülü


Fikret Yüksel Foundation

Vakıf Başkanı

Bilim Ödülü

Farmicca Tarım Teknolojileri A.Ş.

Kurucu Ortağı Cem Sezer
 Teknoloji Ödülü

İvana Zerec

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu
 Yılın Diplomatı Ödülü

Dr. Uygar Özesmi
 Çevre Bilinci Ödülü

Kadem Özbay

Eğitim-İş Sendikası Başkanı
 Eğitim Ödülü

Zeki Sarıbekir

Bulgaristan DEİK Başkanı
 Sosyal Sorumluluk Ödülü

Yasemin Güler

Tomurcuk Kooperatifi Ortağı ve Eğitim Merkezi Müdürü
 Engelli Hakları Ödülü

Faruk Pekin

Kültür Emekçisi
 Kültür Turizmine Katkı Ödülü

Işıl Özgentürk

Gazeteci-Yazar- Sinemacı
 Edebiyat ve Sanat Ödülü

Osman Ali

Tiyatro Oyuncusu
 Uluslararası Tiyatro Ödülü

Dimitar Gothcev & Nikolaus Dimos

Yaratıcı Yapımcı
 Uluslararası Sinema Ödülü

Av. Yasemin Babayiğit
 Hayvan Hakları Ödülü

Hacer Fogo

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu
 Kadın ve Çocuk Hakları Ödülü

Sinem Dedetaş

Üsküdar Belediye Başkanı
 Yerel Yönetim Ödülü

Selen Okyay Akçalı

Yanındayız Derneği Başkanı
 Sivil Toplum Ödülü

Türker Ertürk

Emekli Amiral

Sivil Toplum Ödülü

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