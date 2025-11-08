Yaşama maliyeti katlandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’nın Ekim 2025 sonuçları açıklandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti ekimde yıllık yüzde 42,30, aylık yüzde 2,82 arttı.

Böylece İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 104 bin 927 liraya ulaştı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti eylülde ilk kez 100 bin liranın üzerine çıkarak 102 bin 45 olarak hesaplanmıştı. Aylık artış 2 bin 882 lira oldu.

Ocak ayında megakentte yaşamanın maliyeti 82 bin 880 liraydı.

Yaşam maliyeti Ocak ayından bu yana neredeyse bir asgari ücret kadar, 22 bin 47 lira artış kaydetti.