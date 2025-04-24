Yasama-yürütme-depremi görme: Meclis deprem önergelerine kayıtsız

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, Türkiye’nin depreme hazırlıksız olduğu gerçeğini bir kez daha yüzlere çarptı. Can kaybının yaşanmadığı depremde, iletişim adeta kesildi. Hemen her depremin ardından altyapı sorunlarıyla gündeme gelen GSM operatörleri 23 Nisan’da da sınıfta kaldı. Yakınlarına ulaşmak isteyen yurttaşlar, büyük mağduriyetlerle karşılaştı. İletişim kesintilerinin yanı sıra deprem toplanma alanlarının yetersizliği de 23 Nisan’da meydana gelen İstanbul depremiyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Depremin ardından gözlerin çevrildiği adreslerden biri de TBMM oldu. Türkiye’nin, “Tek adam rejimi” olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ardından etkisi giderek azalan TBMM’de, deprem konulu araştırma önergelerine yönelik kayıtsızlık dikkati çekti. Yurttaşın yararına düzenlemelerin büyük bölümünün AKP ve ittifak ortağı MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiği Meclis’te, muhalefetin deprem önergeleri de adeta kadük bırakıldı.

YALNIZCA 6 ÖNERGEYE YANIT

TBMM Başkanlığı’na 28’inci Dönemin 3’üncü Yasama Yılı’nda muhalefet milletvekilleri tarafından deprem konulu toplam 237 soru önergesi verildi. Meclis Başkanlığı, önergeleri tasnif ederek ilgili bakanlıklara gönderdi. Ekim 2024’te başlayan dönemden 24 Nisan 2025 tarihine kadar verilen toplam 237 deprem konulu soru önergesinden yalnızca altısına cevaplandırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Akay tarafından cevaplandırılan altı soru önergesinin yanıtında ise milletvekillerinin sorularına açıklık getirilemedi. Akay, enkaz kaldırma çalışmaları ile depremlere yönelik önlemlerin akıbetine yönelik soruları, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın alanıdır” yanıtıyla geçiştirdi.

YANITSIZ BIRAKILAN ÖNERGELER

Muhalefetin deprem konulu 104 önergesine ise yasal süre aşıldıktan sonra cevap verilebildi. Yanıtların büyük bölümünün bilgi içermediği, hiçbir kurumun sorumluluk almadığı belirlendi. Deprem konulu 119 önerge ise yanıt bulmadı.

Deprem konulu soru önergelerinin durumlarına yönelik istatistikler, şöyle kaydedildi:

>> Süresinde cevaplanan: 6

>> Süresi geçtikten sonra cevaplanan: 104

>> Cevapsız bırakılan: 119

>> Cevaplanma süresi devam ediyor: 8