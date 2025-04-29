‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’

Kültür Sanat Servisi

Haziran 2024 - Haziran 2025'i 'Nâzım Hikmet Yılı' ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs - 9 Eylül arasında, Nâzım Hikmet üzerine hazırlanan bir sergi açıyor. Adını, Nâzım Hikmet’in 1962'de yazdığı 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' romanından alan sergi, eşzamanlı iki farklı mekânda iki bölümden oluşuyor.

Ayrıca 9-10 Mayıs günlerinde 'Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu' başlıklı sempozyum düzenleniyor. Açılış konuşmasını Murathan Mungan'ın yapacağı sempozyumda, dünya şairi Nâzım Hikmet’in, yapıtları, yaşamı ve Bursa Cezaevi’nde yattığı yıllar üzerine bildiriler yer alıyor.

Sempozyumla eş zamanlı açılacak 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' sergisinin küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu, mekân tasarımını Savaş Çekiç ve iletişim tasarımını da Nejat Biçen üstleniyor. Serginin ilk bölümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde yer alıyor ve Nâzım Hikmet hakkındaki metinler ile görsellerden oluşan dokümanter bir nitelik taşıyor. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), Nâzım Hikmet Vakfı ve Piraye Koleksiyonu’nun desteğiyle hazırlanan sergide, izleyicilere kronolojik bilgiler aktarılıyor ve görseller aracılığıyla o bilgilerin birer sahne hâlinde gözlerde canlanmasına yardım ediliyor.

Nâzım Hikmet’in şiir, tiyatro, roman, sinema ve resim dünyasını anlatan bu dokümanter bölüm, onun politik yanını gündeminde tutarken, çocukluğundan itibaren özel yaşamına da değiniyor ve her bir alanın dinamik hareketleri arasında bağlantılar kurmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tayyare Kültür Merkezi’ndeki ikinci bölümdeyse Nâzım Hikmet’i konu eden ve onunla kurdukları düşünsel ya da duygusal bağları yansıtan sanatçıların yapıtları bulunuyor. Bu yapıtların büyük bölümü, “Ahmet Merey Koleksiyonu” kapsamında sergi mekânına yerleşiyor. Öte yandan, Nâzım Hikmet’in yeğeni Ayşe Yaltırım’ın da aralarında olduğu dört sanatçının yapıtı, söz konusu koleksiyonun dışından bu sergiye ekleniyor.Sergide yer alan sanatçılar: Asaf Zeki Yüksel, Ayşe Yaltırım, Hakan Gürsoytrak, Huri Kiriş, İrfan Okan, Memet Güreli, Metin Karayağız, Murat Germen, Mustafa Horasan, Mustafa Orkun Müftüoğlu, Nalan Yırtmaç, Neslihan Pala, Savaş Çekiç, Selçuk Fergökçe, Sezai Özdemir, Taner Güven, Umut Germeç, Ümit Öztürk, Veysel Kurucu, Yalçın Karayağız, Yonca Karayağız ve Zeynep Özdemir.