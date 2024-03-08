Yaşamak için inat

Sarya TOPRAK

BirGün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şüpheli kadın ölümleri gerçeğine dikkat çekerek “Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin” başlıklı bir kampanyaya imza attı. Bugüne kadar arşivlerindeki üzeri örtülen tüm kadın cinayeti haberlerini tek bir gazete sayfası olarak tasarlayan BirGün, katledilen kadınların cansız bedenlerinin üzerinin gazetelerle örtülmesinden yola çıkarak bir açık hava enstalasyonu hazırladı. Basılan gazeteleri önce Kadıköy’deki Süreyya Operası’nın önündeki bir cansız mankenin üzerini örtmek için kullanan BirGün, sayfaların üzerinde belirgin biçimde yazan ‘Kadın cinayetlerinin üzeri örtülmesin’ sloganı yer aldı. Kadıköy’de dün sabah saatlerinde Süreyya Operası’nın önünde gerçekleştirilen bu çalışma, sokaktan geçen insanların ilgisini çekti. Çalışma nedeniyle yoldan geçenlerin öfkesi de üzüntüsü de açığa çıktı.

BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ

O sırada yoldan geçen 40’larının sonunda olan bir kadın çalışmanın yanına yaklaşarak “Ne oluyor burada, bir kadına bir şey mi oldu?” diye telaşlı bir soru sordu. Durumu anladıktan sonra ise hem tepkisini dile getirdi hem de kendi hikâyesini anlatmaya başladı: “Biz kadınlar çok güçlüyüz. Her şeyin hakkından geliriz. Bu erkeklerin bize bir faydası yok. Aksine zararlar. Tüm hayatımız bunlarla mücadeleyle geçiyor. Kocam yıllarca bana şiddet uyguladı. Tecavüz etti. Bir kızım oldu. Başlarda çok üzüldüm ‘Kızımı nasıl seveceğim’ diye…” O sırada kızının telefonundaki fotoğrafını gösterdi: “Bakın, kızım ne kadar güzel.”

Tüm bu yaşadıklarının ardından büyük bir mücadeleye giriştiğini ve ekonomik özgürlüğünü kazandığını belirtti: “Temizliğe gidiyorum. Ekonomik özgürlüğüm var daha huzurluyum. İnat ettim yaşamak için. Herif de hasta, evde yatıyor. Dışarı da atamıyorum. Kedi gibi düşünün. Duruyor öyle. Yarın (bugün) 8 Mart olduğu için de çok heyecanlıyım. Ama eyleme gelemeyeceğim çünkü çalışıyorum... Ama olsun, kalbim kadınlarla benim.” Sonra çalışmanın yanına gidip birkaç fotoğraf çekti ve vedalaşarak gitti.