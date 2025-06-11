Yaşamak istiyoruz

Haber Merkezi

Boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından Şişli'de katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun ilk duruşması bugün görülecek. Saat 10:00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde başlayacak davaya çağrı yapan kadın örgütleri, "Şişli'de işe giderken boşandığı erkek Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu için adalet istiyoruz! Bahar Aksu isyanımızdır!'' dedi.

Öte yandan 7 Haziran'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 yaşındaki Elif Kaymaz isimli kadın evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Tedaviye alınan Kaymaz, olay günü hayatını kaybetti. Kaymaz'ın birlikte yaşadığı erkek Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alınıp tutuklandı. Elif Kaymaz'ın cenazesi otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında defnedildi.