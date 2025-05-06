Yaşamdan kesitler heykelde bir bütün

Deniz Burak BAYRAK

Heykel sanatçısı ve akademisyen Rahmi Aksungur'un yapıtları yaşamından izlerle dolu. Ne var ki bu izler klasik heykel formundan çok geleneksele meydan okuyan çağdaş görünümlerle yansıyor izleyenlere. Bu sergi, Levent’te, gökdelenlerin arasında sanata da alan tanıyan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açıldı ve farklı boyutlarda, koleksiyonlardan ödünç alınmış 70’ten fazla yapıtı içeriyor. Heykellerin yanında eskiz defterleri de bunlara dâhil.

Rahmi Aksungur, ilk kişisel sergisini 1988’de açmıştı. 2010’a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğü de yapan sanatçının heykelleri, özel ve kurumsal koleksiyonların yanı sıra Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM), İstanbul Modern, Odunpazarı Modern Müze gibi müzelerin kalıcı koleksiyonlarında da var. Esin kaynağı gündelik nesneler, canlı varlıklar ve mitolojik ögeler olan Aksungur, ekolojiye de sanatıyla dokunuyor; öyle ki RHM’ye özel ürettiği büyük boyutlu bir kılıç balığı formundaki ‘Özlem’ adlı çalışması, müze açıldıktan sonra epeyce dikkat çekmiş, konuşulmuştu.

Retrospektifte Aksungur’un taşa, bronza, ahşaba ve kompozit malzemeye şekil verdiği, çeşit çeşit işleri var. Sergiyi gezerken bir yerde karşınıza dev bir elma çıkarken başka bir yerde büyük kırmızı bir kedi size bakıyor. Bazı fantastik figürler ise sanatçının hayal gücünün sınırsızlığını ve sanatının erişebildiği noktayı göstermesi açısından etkili örnekler. Peki Rahmi Aksungur tüm üretimleriyle bize ne söylemek istiyor? “Bunların hepsinin bende bir anısı var” diyerek başlıyor Aksungur; “Bende iz bırakan, önemli bir etki yaratan bir şey varsa onu kullanıyorum. İnsan bazen yıllar sonra fark ediyor. Sanata başladığımda 15 yaşındaydım ve hocam benden bir elma yapmamı istemişti. Bu izi yıllar sonra fark ettim.”

Ürettiği heykellerin bireysel bir alana referans verdiğini söyleyen Aksungur “Ama” diyerek şuna dikkat çekiyor: “Ben bu toprakların, Türkiye’nin bir ürünüyüm. Örneğin ürettiğim balıklar da buranın ürünü; İstanbul sularında yaşayan balıklar. Ama çekildiler İstanbul sularından kirlilik nedeniyle. Bu topraklarda o birikimlerin, o etkilerin farklı varyasyonları burada yaşayan herkeste var. Ya da armut? Bir gün belki yok olacak. Ben bunu borç bildim kendime. Bana ait olan aslında ‘bize’ ait olandır. Sanatçı ayna görevi görür. Benimle ilintili olmayan bir şeyi yapmak benim yabancılaşmamdan ya da özenmemden başka bir şey olamaz. Önemli olan üretimimi doğal bir iletişim ile yapmam. O zaman siz sanatla uğraşmış oluyorsunuz.”

Aksungur’un heykellerinde onun imzası diyebileceğimiz stilde çizgiler, boşluklar, beden formlarındaki farklı açılara dönüşler dikkat çekiyor. Sanatçı bu ayrıntıların, geometrinin katı hâli ile organik olanın yumuşaklığının bir arada oluşuna referans verdiğini söylüyor. “Her şeyin içinde olan çelişki ve birlikteliği dile getiriyorum. Bir de bunları yer yer transparan kullanarak içini gösteriyorum” diye ekliyor. Malzemenin kreatif imkânlarından yararlanıyor Aksungur. Bu nedenle de sınır koymuyor kendisine. Ama tasarımın malzemeden önce geldiğinin de altını çiziyor.

Bazı büyük boylu insan temsili olarak görünen heykellerde eril ve dişil özelliklerin iç içeliğine ilişkin de konuştuğumuz sanatçı, “Çünkü eril ile dişil bir bütündür. Bunu ayırmak tehlikelidir. Benim dünyaya bakışım böyle; bilgi ve duygu birikimimin yansımaları bunlar” diyor. ‘Rahmi Aksungur Retrospektif’ sergisi, 14 Temmuz’a kadar ziyarete açık. Sergiyle eşzamanlı hazırlanan ve Doç. Dr. Fırat Arapoğlu'nun kaleme aldığı kapsamlı katalog da Türkiye İş Bankası Kültür

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