Yaşamı çalanlar dışarda, ormanını savunanlar içerde

HABER MERKEZİ

Artvin Hopa’da Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan Dursun Ali Koyuncu, hakkında iddianame aradan iki ay geçmesine rağmen hala hazırlanmadı. Koyuncu, savcılık iddianameyi hazırlayana kadar adalet için açlık grevine başladı.

Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, "Yaşamlarımızı çalanlar dışarda, doğasını ve ormanını savunanlar tutsak" diyerek Hopa Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Kooperatif adına basın açıklamasını okuyan Volkan Altınkaya, yaklaşık iki aydır iddianame hazırlanmayarak, tutuklu yargılama süresi bilinçli olarak uzatıldığına dikkat çekti.

"Dursun Ali iki aydır Kars’ta rehin tutuluyor" diyen Altınkaya, hukuksuzluğun bir an önce sona erdirilmesini talep etti.

Altınkaya, açıklamasına Koyuncu’dan gelen mesajı okudu:

"Reşit’in yanıbaşımda katledilmesinin ardından iki ayı aşkın zaman geçti. Tutsaklığım da ikinci ayını doldurdu. Mücadelemizden korktular. Ağaç katliamına karşı mücadelemizi, yaşamı savunma mücadelemizi bastırmak, cezalandırmak istediler. Gece vakti kaldığım ev basıldı. Hopa’da gözaltına alınıp Artvin’e kaçırıldım. İfademi ise Hopa savcısı sistem üzerinden bağlanarak aldı.

Tutuklanmam için talimat verenler tutsaklığımın da tecrit altında sürdürülmesini istiyorlar. Artvin Cezaevi’nden Kars’a sürüldüm. Ailemden, arkadaşlarımdan, Artvin’den uzaklaştırıldım, tecrit edildim. Ziyaretime gelebilenler de kilometrelerce yol gelmek zorunda bırakıldı.

3 Eylül’de Cankurtaran’da tetikçinin yarım bıraktığı işi beni, Mutlu’yu, Yıllar’ı tutuklayarak tamamlamak istiyorlar. Reşit Kibar'ın katilleri dışarıda gezerken acısını ve öfkesini dile getiren bizler tutukluyuz. Cankurtaran sussun, orman savunması bitsin istiyorlar. Yargıyı hak arayan kadınlar, kent doğa savunucuları, işçiler, öğrenciler, aydınlar üzerinde bir sopa olarak kullanan AKP-MHP iktidarının yarattığı çürümüş adalet düzeninin sonucudur içinde bulunduğumuz durum. Yargı sopası ile özgürlüklerimizi kısıtlayarak sessiz kalmamızı isteyenler karşısında sessiz kalamazdım.

Yaşadığım hukuksuzlukları, savcılığın keyfi ve ideolojik tutumunu teşhir etmek için Reşit’in katlinin ikinci ayında açlık grevine başladım. Dosyamın savcısı hâlâ hakkımda iddianame hazırlamış değil. Bunun tutsaklık sürecimi uzatmak adına kasten yapıldığını biliyorum. Bu yüzden eylemimi hakkımdaki iddianame hazırlanana kadar sürdüreceğim.

Tutsaklığım süresince izlediğim tüm hukuksuzluklara karşı da bir çığlıktır bu eylemim. Cerattepe’de yağmanın sürdürülmek istenmesine, Arhavi, Perşembe yaylası ve Karadeniz genelinde devam eden maden projelerine, Kaz Dağlarındaki orman katliamına, kadınlar ve çocuklar için, halkın en temel hakları için devrede olmayan yargının halkın üstünde bir sopa olarak durmasına karşı bir çığlık. Tüm bu yaşananların normalleştirilmek istenmesine ve tutsaklığımın normalleştirilmesine bir çığlık. Kabul etmiyorum.

Bu eylemi Cankurtaran direnişinin de bir parçası olduğu, Türkiye’nin dört yanında süren özgürlük, adalet ve hak mücadelelerine bir güç verebilmek adına yapıyor, bu ülke ve bu halk için, doğa ve yaşam için, eşitlik ve demokrasi için, ekmek ve barış için mücadele eden tüm dostlarımızı selamlıyor, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum."

Mektubun sonunda Altınkaya "Reşit'in hesabını soracağız. Dursun Ali’yi, Mutlu’yu, Yıllar’ı alacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

3 Eylül’de Cankurtaran’da maden arama çıkartma faaliyetlerinin zeminini hazırlamak için Mesire Alanı Projesi adı altında yapılmak istenen doğa katliamına karşı tepki gösteren Reşit Kibar’ın katledildi. Yaşanan cinayete tepki gösteren Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar 7 Eylül’de tutuklandı.