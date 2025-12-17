Yaşamı savunmak için kamusal bir bütçe şart

Meclis’te dün görüşülmeye başlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi öncesinde SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bütçenin Anayasa’da güvence altına alınan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını esas almadığı belirtildi. “Bu bütçeye itirazımız var” denilen açıklamada, “İklim değişiminin yıkıcı etkileri piyasa çözümlerine terk edilemez; bu şekilde süren yıkım durdurulamaz. Bu, kümese tilkiyi teslim etmek kadar komik ve trajiktir” denildi.

Bakanlık bütçesinin içeriğine ilişkin değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: “‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bütçesi’, doğayı koruyan değil, doğa talanına hukuki ve mali zemin hazırlayan bir içeriğe sahiptir. Bu bütçede, dikkatle incelendiğinde görüleceği gibi, doğa pazarlanmaktadır.” Açıklamada, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerini en ağır yaşayan ülkelerden biri olmasına rağmen iklim uyum politikalarına ayrılan bütçenin yok denecek kadar az olduğu belirtildi.“Bakanlığın ‘iklim’ adını taşımasına rağmen, bütçede sermaye lehine yürütülen karbon ticareti, piyasa mekanizmaları ve yeşil makyaj projeleri dışında gerçek bir iklim politikası bulunmamaktadır” denilen açıklamada, sel, yangın ve kuraklık gibi afetlerin her yıl daha yıkıcı hale geldiği hatırlatılarak bütçede kamusal ve önleyici bir hazırlık anlayışının yer almadığı vurgulandı.

SERMAYENİN OYUN ALANI

Kentsel politikalara ilişkin değerlendirmede ise “Bütçenin önemli bir bölümü, kentsel dönüşüm adı altında yerinden etmeye, deprem güvenliği yerine arsa değerine, sosyal konut yerine lüks projelere ayrılmaktadır. Kentler halkın değil, sermayenin rant alanı olarak görülmektedir” ifadelerine yer verildi. Açıklama şu sözlerle son buldu: “Bu nedenle, çıkar çevrelerini kollayan, doğa talanı ve yıkımı büyüten bu bütçeyi reddediyoruz. Yaşamdan, emekten, doğadan yana; ekolojik, kamucu ve demokratik bir bütçe talebimizi sokaktan yükseltmeye devam edeceğiz.”

***

RANT ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu. Konuşmasında, görüşülen bütçenin iklim kriziyle mücadeleyi öncelemediğini, aksine krizin maliyetini vatandaşların sırtına yükleyen bilinçli bir siyasi tercih olduğunu söyledi. Çevre ve iklim bütçesinin reel olarak daraltıldığına, 2053 net sıfır hedefinin söylem düzeyinde kaldığına ve doğanın rant odaklı bir anlayışla yönetildiğine dikkat çekti.