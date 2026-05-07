Yaşamın değil Cengiz’in lehine

İlayda SORKU

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır’ın Çanakkale Bayramiç’te 1 milyon ağacı kestiği Halilağa Bakır Madeni Projesi’nde bilirkişi raporu ortaya çıktı. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’ne sunulan rapor şirket lehine sonuçlandı. Şirkete verilen maden işletme ruhsatının iptali istemiyle MAPEG’e karşı açılan davada, mahkemeye sunulan raporda çevresel riskler, su kaynakları üzerindeki baskı ve atık depolama tesisinin köye yakınlığına ilişkin çok sayıda bulgu yer aldı. Buna rağmen bilirkişi heyeti, maden işletme projesinin “kamu yararına, çevreye, işlem gerekçelerine, maden ve çevre mevzuatına uygun olduğu” sonucuna vardı.

Raporda daha önceki bilirkişi değerlendirmelerinden dikkat çeken bölümler de yer aldı. Önceki raporda açık ocak madenciliği, patlatmalar, asit kaya drenajı ve ağır metal riskine dikkat çekilen değerlendirmede, “söz konusu projede kamu yararı bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Dosyada, madenin ihtiyaç duyduğu suyun göletlerden karşılanamayacağı, milyonlarca ton suyun Kocabaş Çayı’ndan çekileceği belirtildi. Yeraltı sularına ilişkin değerlendirmelerde ise “çevredeki kaynakları ve kuyuları kurutacağı kanaatine varıldığı” ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre yeraltı suları ağır metal ve asit kaya drenajı riskiyle karşı karşıya. Bilirkişi değerlendirmelerinde doğal dengenin yeniden kurulmasının “100 yıla yakın sürebileceği” kaydedildi.

‘ÖNEMLİ BİR RİSK’

Köylülerin yıllardır itiraz ettiği atık depolama tesisi de dosyaya girdi. Raporda tesisin Hacıbekirler’e yaklaşık 400-500 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Bilirkişiler, “ADT’nin eğim aşağıda böylesine yakın bir yerde yerleşim alanı bulunması önemli bir risk” değerlendirmesini yaptı.

‘UYUMLU HALE GETİRİLDİ’

Davacıların ayrıca atık depolama tesisi ve göletlerin doğrudan maden rezervlerinin üzerine planlandığını kaydettiği de raporda yer aldı. Dosyada, “görünür rezerv alanında kasıtlı olarak gölet ve ADT tasarlandığını; ruhsattaki projelerle kaynak kaybına sebebiyet verileceğini ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı. Raporda, göletler, su iletim hatları ve şantiyelerin tek bir entegre ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin önceki bilirkişi görüşleri de aktarıldı.

Ancak tüm bu tespitlere rağmen heyet sonuç bölümünde şirket lehine görüş verdi. Raporda, işletme izin alanlarının ÇED sınırlarıyla “uyumlu hale getirildiği” savunuldu. Heyet son olarak, “faaliyetin kamu yararına, çevreye, işlem gerekçelerine, maden ve çevre mevzuatına, maden işletme projesinin uygun olduğu” kanaatine vardığını kayda geçirdi.

Yıllardır projeye direnen yaşam savunucuları bilirkişi raporuna itiraz edeceklerini açıkladı.