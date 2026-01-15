Yaşamın dibine dinamit

Muğla Milas’ bağlı İkizköy’de Akbelen Ormanı’nı katleden YK Enerji talanı sürdürüyor. Yaklaşık iki yıldır süren ve gittikçe yerleşim yerlerine yaklaşan dinamit patlatma işlemleri evlerin ve ahırların duvarlarını çatlattı. Daha önce de duvarlarda çatlaklar meydana geldiğini aktaran İkizköylüler, “Yamalar yapıyorduk, artık o yamalar da dökülüyor ve yarıklar derinleşiyor” dedi.

CAN GÜVENLİĞİ TEHDİDİ

Köylüler tarafından yapılan açıklamada, “Akbelen’de evlerimizin, ahırlarımızın hemen dibinde dinamit patlatma hazırlıkları yapılıyor. Bu bir maden faaliyeti değil, açık bir can güvenliği tehdididir. YK Enerji’nin köylüleri yerinden etme politikası, bugün gelinen noktada canımıza kastetme boyutuna ulaştı. Mevcut patlatmalar nedeniyle evlerimiz çatladı ve çatlaklar açılarak yarıklara döndü, ahırlar zarar gördü, yaşam alanlarımız yaşanamaz hale getirildi” denildi.

“Acele kamulaştırma yetmedi; şimdi de bizi bu toprakları terk etmeye zorlamak için korku, yıkım ve baskı araç olarak kullanılıyor” ifadelerinin yer verildiği açıklama, şu sözlerle son buldu: “Üstelik tüm bu patlatmalar, valiliğin verdiği izinlerle gerçekleştiriliyor. Devletin görevi şirketlerin kârını değil, yurttaşlarının yaşam hakkını korumaktır. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ürettik. Evlerimizi, yaşamımızı, geleceğimizi dinamitle yıkmalarına izin vermeyeceğiz” denildi.