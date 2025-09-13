Yaşamın dibine maden ocağı

İlayda SORKU

Artvin, uzun süredir maden projelerinin hedefinde. Topraklarının yüzde 71’i maden ruhsat alanı olan kentte yeni bir maden projesine daha onay verildi. Şavşat’ta, Agara Madencilik tarafından planlanan açık maden ocağı, Bakanlık’tan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı aldı.

Proje, Çukur ve Dereiçi köyleri sınırlarında yaklaşık 20 hektarlık ÇED alanında yürütülecek. Şirket, yılda 75 bin ton bakır, kurşun ve çinko kompleks cevheri çıkarmayı hedefliyor. Yatırım bedeli 43,5 milyon TL olarak açıklanan proje kapsamında cevher stok alanı ve bitkisel toprak stok alanları verimli orman arazilerine yerleştirilecek.

Maden ocağı, Çukur Köyü’ne yalnızca kuş uçuşu 410 metre mesafede. Proje alanıysa, çevre düzeni planı ve tapu kadastro verilerine göre tamamen orman arazisi olarak yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ladin, gürgen ve meşe ormanlarıyla kaplı bölge, kayalık ve taşlık alanlarla birlikte önemli bir ekosistem barındırıyor.

Proje alanı ve çevresinde dereler ile mevsimsel kuru dere yatakları bulunuyor. Kuş uçuşu 600 metre doğudan Olgara Deresi, 1,5 kilometre güneyden ise Meydancık Çayı geçiyor. Öte yandan, proje dosyasında kaç ağacın kesileceğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.