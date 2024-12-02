Yaşamın tam göbeğine maden ocağı dikecekler

Ebru ÇELİK

Antalya’da orman arazilerine yapılan maden ocaklarına bir yenisi daha ekleniyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde Belediye’ye ait sahada maden ocağı açılması planlanıyor.

Projeye en yakın yerleşim yeri 86 metre mesafedeki Karaöz Mahallesi. Proje kapsamında toplam 5,69 hektarlık alandan yıllık 500 bin ton malzeme çıkarılacak.

Projeye ilişkin kararını açıklayan Antalya Valiliği, yapılan analizlerin yönetmeliklere uygun olduğunu ve çevreye zarar vermeyeceğini iddia etti ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlama zorunluluğu bulunmadığına karar verdi. Ancak Karaöz halkı, maden ocağının neredeyse köylerinin içinde olduğunu ve havayı, suyu ve doğayı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

BİTKİ ÖRTÜSÜ YOK OLACAK

Aksu İlçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, maden ocağı duyumunu aldıkları günden itibaren bölge halkının sert tepkisinin sürdüğünü belirtti. Karakış, “Maden ocağı projesi için düşündükleri alan köyümüzün dibinde. Bizim dağlardan suyumuz geliyor, suyumuz etkilenecek. Köyümüz toz toprak dolacak, ağaçlarımız kuruyacak, bitki örtümüz zarar görecek. Ormanımız var, hayvanlarımız var. Böyle bir yere maden yaparak ancak doğa katliamı yaşatırlar. Bizim köyümüzden de doğamızdan da uzak dursunlar” diye konuştu.

BİRİLERİNİN CEBİ DOLACAK

Karakış, yerel halkın doğayı korumaya fazlasıyla duyarlı olduğunu ve projenin hayata geçirilme noktasında tüm köy halkının doğa için mücadele edeceğinin altını çizdi. Karakış şöyle devam etti: “Köy halkı olarak yaklaşık 200’e yakın imza topladık ve Valiliğe verdik. Bizlerin itirazını reddedip projeyi hayata geçirmek isterlerse Karagöz halkı olarak karşılarında duracağız. Halkımız bu konuda çok duyarlı ve mücadeleye hazır. Çünkü görüyoruz madenin çevreye ne kadar zarar verdiğinin farkında. 2-3 kişinin cebi dolacak diye doğamızdan, sağlığımızdan, suyumuzdan edemezler, hayvanlarımızdan edemezler bizi.”

Karaöz köyünde esnaflık yapan Mehmet Kök ise şu ifadeleri kullandı: “Proje alanının 1 km uzağında seralar var. Narenciye bölgesi orası. Zeytin, Nar, portakal gibi bir sürü ürün yetiştiriliyor. Maden gelirse bölgeye, etkilenecekler içerisinde üreticiler de olacak. Köyümüz, doğamız hepsi zarar görecek. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz ve yerliler olarak sonuna kadar karşısındayız bu projenin.”