Yaşamını yitiren gazetecilerin adı Diyarbakır’da yaşatılacak

Diyarbakır’da faaliyet gösteren GGC tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. GGC, 19 Ekim 1975’te Şırnak Beytüşşebap’tan dönerken Diyarbakır yakınlarında şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Aziz Korkmaz’ın adını GGC bünyesindeki sosyal tesise, 2011 yılında Van’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde görevi başında yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir’in adını ise kırsal Ovabağ Mahallesi’nde kurulan kütüphaneye verdi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki GGC Aziz Korkmaz Tesisleri’nin açılışına, merhum gazetecinin oğlu Cevat Korkmaz, kardeşi Mehmet Korkmaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, DBB Meclis Üyeleri, GGC üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

"BU TESİSLE 50 YILLIK BİR VEFA BORCUNU ÖDEMİŞ OLUYORUZ"

Açılış programında konuşan GGC Başkanı Felat Bozarslan, Aziz Korkmaz’ın gazetecilikte insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tutan bir isim olduğunu vurguladı. Bozarslan, “Bugün mesleğimizin en önemli isimlerinden, büyüklerimizden biri olan Aziz Korkmaz adına bu tesisi açmaktan gurur duyuyoruz. Bu tesisle 50 yıllık bir vefa borcunu ödemiş oluyoruz. Aziz Korkmaz’ın gazetecilik mesleğindeki mirası, bizler için bir rehber olmaya devam ediyor. O, yalnızca bir gazeteci değil, her şeyden önce bir insandı. Onun adına ‘Önce İnsan, Sonra Gazeteci’ anlayışıyla bu açılışı gerçekleştiriyoruz” dedi.

"HAK İÇİN MÜCADELE EDEN BİR GAZETECİYDİ"

Aziz Korkmaz’ın kardeşi Mehmet Korkmaz de ağabeyinin sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda bir halk insanı olduğunu belirtti. Korkmaz, “Aziz Korkmaz, bizim hem babamız hem ağabeyimizdi. Yüreği halkı için atan, kimseden yardımını esirgemeyen, hak için mücadele eden bir gazeteciydi. Diyarbakır’da gazetecilik yapıyordu ama doğunun her köşesindeki haksızlıklar onun ilgi alanındaydı. Onun adı bugün bu tesise verildiği için büyük bir gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz Korkmaz’ın oğlu Cevat Korkmaz da babasına gösterilen vefa için teşekkür etti. Korkmaz, “Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin bu adımı, gelecek kuşaklara örnek olacak. Babamın cenazesinde tanık olduğum dayanışma bugün de devam ediyor. Bu vefa, basın camiasının kıymetli bir geleneği olarak sürecek” şeklinde konuştu.