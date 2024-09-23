Yaşamını yitiren Tomris Giritlioğlu kimdir? Tomris Giritlioğlu kaç yaşındaydı? Tomris Giritlioğlu'nun dizileri, filmleri ve biyografisi

Türkiye'de beyazperdenin önemli yönetmenlerinden olan Tomris Giritlioğlu yaşamını yitirdi.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğan Tomris Giritlioğlu, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının önemli yönetmenlerinden biridir.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Orta ve lise öğrenimini Ankara TED Koleji'nde tamamlayan Tomris Giritlioğlu, Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yapmıştır.

Tomris Giritlioğlu, Türk televizyon dizileri ve sinema filmleriyle tanınır.

Özellikle, tarihi ve toplumsal içerikleri başarıyla işlediği projeleriyle bilinir.

Giritlioğlu’nun kariyeri boyunca yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği pek çok eser, geniş kitlelere ulaşmış ve büyük başarı kazanmıştır.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ FİLMLER

Suyun Öte Yanı (1991): Rum ve Türk ailelerin iç içe geçmiş yaşamlarını konu alan bu film, 1923 mübadelesi sırasında yaşanan zorlukları ele alır.

80. Adım (1996): Bir dönemin karışıklıklarını anlatan, toplumsal hafızada yer edinmiş bir filmdir.

Güz Sancısı (2009): 6-7 Eylül olaylarını ve o dönemin sosyal, politik atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan bir yapımdır.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN KATKISI BULUNAN POPÜLER DİZİLER

Çemberimde Gül Oya (2004-2005): Türkiye'nin siyasi tarihine ışık tutan bu dizi, hem geçmişe dair nostaljik bir bakış sunmuş hem de karakter derinlikleriyle büyük beğeni kazanmıştır. Tomris Giritlioğlu, Çemberimde Gül Oya dizisinin proje tasarımında yer almıştır.

Ihlamurlar Altında (2005-2007): Romantik bir drama dizisi olan bu yapım, uzun yıllar boyunca izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir.

Hatırla Sevgili (2006-2008): Türkiye'nin yakın tarihindeki siyasi olayları konu alan bu dizi, Tomris Giritlioğlu’nun tarih ve dramı ustalıkla birleştirdiği bir diğer önemli yapımdır.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU'NUN ÖLÜM NEDENİ

67 yaşındaki Tomris Giritlioğlu, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.