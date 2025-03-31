Yaşamını yitiren Volkan Konak'ın dün verdiği konserdeki sözleri: Devrimciler korkmaz!

Türkiye'nin ve Karadeniz müziğinin önde gelen sanatçılarından Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı, saat 00.40 sularında yaşamını yitirdi.

Sahnede fenalaşarak yaşamını yitiren Volkan Konak'ın, dünkü konser sırasında kullandığı bazı sözler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"DEVRİMCİLER KORKMAZ"

İktidarın baskılarına ve hukuksuzluklarına isyan eden Konak, “Bazıları Volkan Abi sivri konuşma, içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak, sen bilmez misin devrimciler korkmaz” dedi.

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın dün verdiği konserdeki sözleri:



“Sivri konuşma, içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak, sen bilmez misin devrimciler korkmaz”https://t.co/JwNNKLaXH2 pic.twitter.com/XVd8rcEbNf — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 31, 2025

Konserin ilerleyen dakikalarında fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı yaşamını yitirdi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösteren Volkan Konak, "Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım" demişti.