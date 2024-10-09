Yaşananlar iktidara adeta geri vites yaptırdı

Politika Servisi

DEM Parti ve CHP’nin çocuk cinayetlerinin araştırılması için verdiği önergeleri reddeden AKP-MHP, baskılar üzerine geri adım attı. DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçen hafta çocuk cinayetlerinin araştırılması için Meclis komisyonu kurulmasını yönünde önerge verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen önergeler, AKP-MHP’nin oyları ile reddedildi. Ancak siyasi partilerin baskısı üzerine AKP-MHP geri adım attı. Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partilerin aynı kapsamda önerge vermesi üzerine tüm önergeler birleştirilmesi kararı alındı.

Meclis’te yapılacak kapalı İsrail oturumunun ardından ‘Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimlerini destekleyici tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması açılması önergeleri’ birleştirilerek görüşülecek. Gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından komisyon kurulacak.