‘Yaşananlar kötü muameledir’

Kayyum rektör Naci İnci’nin yönetiminde olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler disiplin soruşturmalarıyla da karşı karşıya. Avukat Hüseyin Ersöz, Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun 4 yıldır, hakkında başlatılan 17 ayrı disiplin soruşturması süreciyle ağır bir mobbing altında olduğunu söyledi. Ersöz, Tuğcu’ya rahatsızlığı nedeniyle verilen rapora Mühendislik Fakültesi Dekanlığı "raporun fenne aykırılığı" iddiasıyla itiraz ettiğini söyledi.

Dekanlık, raporun son günü Tuğcu’ya yazı göndererek “derhal” belirlenen hastaneye gitmesi gerektiğini tebliğ ettiğine dikkat çeken Ersöz, Tuğcu’nun saat 16:02’de kendisine tebliğ edilen yazının ardından belirtilen hastaneye gittiğini ancak hafta sonu tatiline girilmiş olması nedeniyle muhatap bulamadığını belirtti. Tuğcu, hastanede bulunduğu tansiyonun 19’a çıkması sebebiyle acilde tedavi altına alındığını aktardı. Ersöz, “Bu son olay, onun yaşam hakkına müdahale edecek bir kötü muamele haline gelmiş durumda” dedi.