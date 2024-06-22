Yaşananlar Levi’s’ın ‘etik marka’ iddiasını yok etti

Haber Merkezi

ABD merkezli Worker Rights Consortium (WRC), Özak Tekstil’le ilgili raporunu yayımladı. WRC’nin raporunda, Levi’s’ın Türkiye’deki tedarikçi fabrikası Özak Tekstil’in işçilerin baskı altında çalıştığı, örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çekildi. İşçilerin yaşadıkları baskı nedeniyle patron yanlısı Öz İplik-İşten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başladığının hatırlatıldığı raporda, işçi Seher Gülel’in işten atılmasıyla birlikte de işçilerin iş bıraktığı anımsatıldı.

İşçilerin iş bıraktıktan iki gün sonra, Şanlıurfa Valisinin işçilerin Anayasal haklarını açıkça ihlal ederek, protestoyu bastırmak için bölgede halka açık toplantıları yasakladığının ifade edildiği raporda şu bulgulara yer verildi:

• “İşçiler örgütlenme özgürlüklerini kullanmakta ısrar edince, Özak yönetimiyle birlikte hareket eden jandarma, işçilerin protestolarında 50’den fazla işçiyi darbetmiş ve keyfi olarak gözaltına almıştır.

• Öz İplik-İş’in fabrika temsilcileri, protestolara katılan kadın işçilere karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti teşvik eden eylemlerde bulunmuştur.

• İşçileri işe dönmemeleri halinde topluca işten çıkarmakla açıkça tehdit eden şirket, iş gücünün çoğunluğunu oluşturan yaklaşık 400 işçiyi yasadışı bir şekilde işten çıkarmıştır.”