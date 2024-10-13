Yasanız katile cesaret verdi!

Kamuoyunda, “Katliam Yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından farklı illerden gelen hayvan katliamı haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Son 2 günde farklı şehirlerde en az 70 sokak hayvanı vahşice katledildi. Katliamın son adresi ise AKP’li Gebze Belediyesi’ne ait merkez oldu.

AKP’li Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün överek bahsettiği belediyeye ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde 45 köpek, 13 kedi zehirlenerek katledildi. Yaşam savunucuları, sokaklara çıkarak katliamı protesto etti: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik ivedilikle iptal edilmeli ve sorumlular yargılanmalı.’’

BELEDİYEYE ALAN AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir önceki yasa değişirken de çok büyük problemlere sebep olacağını söylemiştik. Kısırlaştırma seferberliği çağrısı yaptık. Yasa tekrar değişti. Değişmeden önce bu yasanın da sorunları çözmeyeceğini anlattık. Geldiğimiz noktada yasanın işe yaramadığı belli. Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelere 2028 yılına kadar bakım evi kurma zorunluluğu getirdiler. 2028 yılına kadar kısırlaştırmalar yapılmayacak. Geldiğimiz noktada aynı kanun içinde 3-4 yerde belediyelerin hayvanları hangi sebeplere dayanarak öldürebileceğini gösteriyor. Örneğin kuduz şüphesini öne atıyorlar. Eskiden karantinaya alınan hayvan şimdi kuduz şüphesinde bile ‘Öldürürüz’ diyorlar. Burada belediyelere koz verildi. Rahatlıkla öldürebilir ve ‘Kuduz şüphesi gördüm’ diyerek düzmece belge hazırlayabilir. Belediyelere alan açılıyor.”

Gebze Belediyesi’nde yaşanan katliama da tepki gösteren Karmış, “Bu iş mahkeme sürecine taşınırsa, vicdanı hââ yerinde olan, kanunu uygulayacak hâkimin, 58 hayvanın bu kadar kısa sürede ölemeyeceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olarak karar vereceğine inanıyorum. Gebze olayı; akla, vicdana ve kanunlara uygun götürülürse burada mutlaka tutuklamaların çıkacağına inanıyorum” dedi. Öte yandan 2 gün önce de Hatay’da da 11 köpek zehirlenerek öldürülmüştü.

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HALKA HESAP VERİN

Katliamın ardından yaşam savunucuları, Gebze Belediyesi önünde hayvan katliamını protesto etti. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün istifasını isteyen hayvan hakları savunucuları, Gebze Adliye binasına yürüdü. Burada yapılan açıklamada “Canilerin, Gebze Adalet Sarayı’ndaki vicdanlı hâkim ve savcılar tarafından tutuklanmalı” denildi. Katliamın ardından yaşam hakkı savunucuları birçok ilde eylem yaptı. Belediye önünde bir araya gelen Emek Demokrasi Güçleri adına konuşan SOL Parti Gebze İlçe Örgütü’nden Buğra Aydoğan, “Direnmeye devam edeceğiz. Hepiniz yargılanacaksınız. Sorumlular en ağır cezaları almalı” dedi. Ankara’da AKP İl Başkanlığı’na basın açıklaması yapmak üzere yürümek isteyen 11 kişi ise gözaltına alındı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamada ise “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik ivedilikle iptal edilmelidir” denildi.

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8 YAYINEVİ TEPKİLİ

Gebze Belediyesi’ne tepkiler ise büyüyor. Bu kapsamda birçok yayınevi Gebze Kitap Fuarı’nı protesto ederek katılmama kararı aldıklarını açıkladı. “GebzedeKatliamVar” etiketiyle duyuru yapan yayınevleri şöyle:

.Ayrıntı Yayınları .Alfa Kitap .Metis Yayınları .Everest Yayınları .Kapı Yayınları .Sel Yayıncılık .Mona Kitap .Artemis Yayınları