Yasanız katliamları artıracak

Osmaniye’de sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri belediyeye ait barınakta köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Osmaniye belediyesi önünde toplanan HAYTAP üyeleri ve hayvan hakları savunucuları yaşananlara tepki gösterdi. Hayvan hakları savunucuları, barınakta köpeklere şiddet uygulandığına şahit olduklarını söyledi.

20 SENEDİR NEREDESİNİZ?

Burada konuşan HAYTAP saha sorumlusu Ömer Semihçelik özetle şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki bu ilk değil ve bu yasa yüzünden son da olmayacak. Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında çıktığından beri hiçbir belediye sorumluluğunu yerine getirmedi. Ne kısırlaştırma yaptılar ne aşılama yaptılar ne de rehabilitasyon merkezi kurdular. Bir hayvana araba çarptığında götürebileceğiniz bir belediye ya da bir devlet kurumu yok. Kaldı ki şimdi diyorlar ki ‘2028’e kadar sokaklarda hayvan kalmayacak, kurduğumuz yerlerde güllük gülistanlık yaşatacağız.’ 20 yıldır yapmadığınızı şimdi nasıl yapacaksınız?" Osmaniye Barınağında 21 köpek ölü bulunmuş, inceleme başlatılmıştı.

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DİRENMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, Ankara’daki Altındağ Belediyesi ekipleri köpeklerini toplarken itiraz ettiği görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmesinin andından şüpheli şekilde ölen Ülker Güleryüz ve katledilen hayvanlar için eylem yaptı. Eylemlerde yapılan açıklamalarda "Güleryüz ve hayvanlar için direnmeye devam edeceğiz" denildi.