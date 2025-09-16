Yaşanmamış tarihe sanatla düşülen notlar

Birgül BİRBEN

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Habip Aydoğdu’nun ‘Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında’ başlıklı sergisi 23 Eylül’de Ankara’daki CerModern’de açılıyor. Sergide sanatçının 25 yıllık üretiminden seçilmiş eserler kronolojik bir kurguyla izlenimcilere sunuluyor.

Küratörlüğünü Mustafa Ağatekin’in yaptığı sergi, Habip Aydoğdu’nun resimlerinde 2000’li yıllardan itibaren öne çıkan yazı ve kelimelerin, yalnızca estetik bir unsur değil; aynı zamanda belleğe düşülmüş bir not, geleceğe gönderilmiş bir mesaj olarak nasıl varlık kazandığını gözler önüne seriyor.

Sanatçının eserlerinde kimi zaman renklerin arasına sızan kimi zaman da bir haykırış gibi belirginleşen bu sözcükler, kişisel ve toplumsal hafızayla kurulan derin diyaloğun görsel tanıkları niteliğinde. Habip Aydoğdu’nun 2000-2025 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşan sergi 14 Aralık’a kadar CerModern’de sanatseverleri ağırlayacak.