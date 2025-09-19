Yaşar Güler, Abdullah Öcalan'ın çağrısını anımsattı: Tüm uzantılar koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir" ifadesini kullandı.



Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen, "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"ne katıldı.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FARKLI ADLAR ALTINDA FAALİYET YÜRÜTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"İç cepheyi tahkim etme" mesajı veren Güler, özetle şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz."









