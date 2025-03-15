Yaşar Güler'den 'süreç' açıklaması: "Sabote edilmesine izin vermeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Burada konuşan Yaşar Güler, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı hakkında konuştu.

Güler, PKK'ye bağlı bütün yapıların 'kayıtsız şartsız silahlarını teslim etmeleri' gerektiğini belirtirken "Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır" dedi.

"SİLAHLARINI KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİM ETMELİLER"

Güler şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

"SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Güler, PKK'nin ateşkes ilanını "Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir" sözleriyle değerlendirdi. Sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun."