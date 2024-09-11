Yaşar Güler MSB’den istifa edecek iddiası

HABER MERKEZİ

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yemin eden teğmenlere ilişkin tartışmalar sürerken T24 yazarı Tolga Şardan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eski Genelkurmay Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın sessizliğine dikkat çekti.

Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ‘affını isteyebileceğine’ dair iddiaların dile getirildiğini vurgulayan Şardan, şunları ifade etti:

‘‘Sürecin muhataplarından hiçbir açıklama gelmemesi, bu kadar gürültüye rağmen gösterdikleri sessizlik hayra alamet değil. Ayrıca, yaşananlardan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in o günden bu yana randevularını iptal ettiği, zorunlu olmadıkça pek kimseyle görüşmediği Ankara’da konuşulanlardan. Hatta öyle ki; Güler’in görevden affını isteyeceği gibi iddialı bir bilgi de seslendiriliyor, hafta sonundan itibaren. Burası, Ankara. Başka bir yere benzemez!’’

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Emir, şunları dile getirdi.

‘‘Burada iki kişinin sessizliğini manidar buluyoruz. Onlar da Harbiye’den mezun oldular, onlar da bu yemini ettiler, onlar da kılıç kuşandılar. Sayın Hulusi Akar, bir önceki Savunma Bakanı ve şimdiki Savunma Bakanı Yaşar Güler. Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaparken, ‘Cihat meydanı boş kalmasın diye imam hatipliler var’ diyorsunuz. Gerçekten bir cihadı söylemeye çalışıyorsanız, son derece vahim.’’