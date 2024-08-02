Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Konuk Savunma Bakanı, tören kıtasını selamladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’u askerî törenle karşıladı. Her iki Bakan Millî Savunma Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/dZ984TIALt