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Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bakanlıkta bir araya geldi.

Güncel
  • 02.08.2024 14:42
  • Giriş: 02.08.2024 14:42
  • Güncelleme: 02.08.2024 14:47
Kaynak: DHA
Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerUkrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Konuk Savunma Bakanı, tören kıtasını selamladı.

Bakanlık önünde fotoğraf çekiminin ardından Güler ve Umerov başkanlığında görüşmeler gerçekleştirildi.

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