Yaşar Kemal, Maltepe’de anılacak

Yaşar Kemal vefatının 9. yıl dönümünde isminin yaşatıldığı Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Binbir Çiçekli Bahçe” isimli programla anılacak.

Yaşar Kemal vefatının 9. yıl dönümünde isminin yaşatıldığı Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Binbir Çiçekli Bahçe” isimli programla anılacak.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı program, 24 Şubat Cumartesi saat 20.00’de gerçekleşecek.

Programda ünlü gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeselinin gösterimi yapılacak. Özgentürk, Yaşar Kemal’le ilgili anılarını konuklar ile paylaşacak. Halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney’in sahne alacağı programda, fotoğraf sanatçısı, gazeteci, yazar Lütfi Özgünaydın’ın sergisi açılacak.