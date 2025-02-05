Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Uğurlu'nun hakemliği bıraktığını açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denidli.

Hekemlik kariyerine 2002 yılında başlayan Uğurlu'nun FIFA kokartı da bulunuyordu. Uğurlu, 2012 yılından bu yana üst klasman hakemi olarak Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev almıştı.

Geçtiğimiz gün MHK tarafından Uğurlu'nun klasmanı düşürülmüştü.