Yaşar Kemal’in kitapları tuvallerde

Kadir İNCESU

Yaşar Kemal’in yaşama veda edişinin 10’uncu yıldönümünde Maltepe Belediyesi, ressam Haydar Özay’ın büyük romancının eserlerinden ve portrelerinden oluşan bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Yaşar Kemal’in İnce Memed’inden, Yer Demir Gök Bakır’dan, Ağrıdağı Efsanesi’nden, Karacaoğlan ve Köroğlu’ndan esinlenen resimler Yaşar Kemal’in dünyasının kendine özgü bir yorumu olarak dikkat çekiyor.

Yaşar Kemal’in Âşık Veysel, Orhan Kemal, Sait Faik gibi isimlerle birlikte olduğu resimler de serginin ilginç yönlerinden. Ressam Haydar Özay’ın Yaşar Kemal’in dünyası üzerine 25 resimden oluşan sergisi Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 5 Mart’a kadar açık.

Ağırlıklı olarak tematik çalışmalar yapıyorsunuz. Nâzım Hikmet, Âşık Veysel ilk anda aklıma gelenler. Tematik çalışmaları neden tercih ediyorsunuz?

Yaşar Kemal, Âşık Veysel’in köyüne gidiyor. Nâzım Hikmet’in İnce Memed’i okuduğunda gördüğü köyler, yine bu köy ve aynı köylüler… Yaşar Kemal ve Âşık Veysel, Nâzım Hikmet’in şehrine İstanbul’a geliyorlar. Bu isimlerin hepsinde aynı iyi insan hali var. Birbirleriyle aynı değerler dünyasındalar. “İyi insanlar güzel atlara bindiler, gittiler” diyor ya. Onlar asla gitmeyen, hep bize kalan bu büyük insanlara hasret duymamdan kaynaklanıyor ısrarla resimlerini yaparak hatırlamam, hatırlatmam.

Yaşar Kemal üzerine çalışmaya başlamanız nasıl oldu?

1970’te yazılan Ağrıdağı Efsanesi’ni 1979’da 10 yaşımda okumaya başladığımda aynı zamanda Abidin Dino’nun resimlerini görmeme dayalı bir başlangıç oldu. Çocukluğumdan gelen ve doğduğumuz köy kültürünün parlak bir yansıması vardı Yaşar Kemal eserlerinde. İçine doğduğumuz dünyayı bize ısrarla anlattı Yaşar Kemal.

Yaşar Kemal’in hangi kitapları, kahramanları sizi etkiledi ve resimlerinizde yer aldı?

Ağrıdağı Efsanesi, İnce Memed ve Yer Demir Gök Bakır için yaptığım resimler var sergide. Bunlarla bütünleşen Yaşar Kemal portreleriyle ele aldım bu kitaplardan etkilendiğim sahneleri.

Yaşar Kemal’in, Âşık Veysel, Orhan Kemal ve Sait Faik ile olduğu resimlerde öne çıkan duygu, düşünce neydi sizin için?

Toplumu, halkı anlatan, halk sevgisini gördüğüm edebiyatçılar, sanatçılar. Halka inanan, halkın değerlerini yüksekte tutan, bu değerleri sanatla halka ulaştıran ölümsüz isimler. Bu nedenle bir araya getirdim.

Toroslar da var mı resimlerinizde?

Toroslara, Binboğalara benzetilebilecek dağlar var. Başta Ağrı dağı geliyor, en çok o var.

Resimlerinizde özellikle bir duygu üzerinde durdunuz mu?

Özellikle kitaplarının içinde anlattığı dünyanın içine yerleştirdim. Resimlerimi. Yaşar Kemal’i kendi eserinin dışında tutmadım. Toprak evler, tozlu yollar, dereler… Biz çocukken, yeşil fasulyenin kurutulmuşunun yemeği vardı. Hışır fasulye denirdi. Resimlerde böyle bir tür hışır olmuş, kurumuş yapraklar, dikenler, çiçekler var.

Resimlerinizde Yaşar Kemal’in hangi yönlerine yer verdiniz? Hangi rengin Yaşar Kemal’i tam ve doğru olarak anlattığını düşüyorsunuz?

Öyküsünün adıyla Sıcak Sarı. Sarı sıcaklardan toprak renkleri Yellov ocre, Napoli sarısı. Viridian yeşilinden Cobalt mavisine farklı renkler söylenebilir. Resim sanatı daha açıklayıcı olabilir bu sorunuza…

Akademisyen Prof. Barry Charles Tharaud, Yaşar Kemal’i ressamlardan Van Gogh’a benzetiyor ama ben daha çok Turner’a benzetirim. Doğada, açık havada çalışan, karın, yağmurun, fırtınanın altında resim yapan erken empresyonist bir öncü ressam gibi Yaşar Kemal.