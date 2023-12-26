Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Yaşar Okuyan geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Okuyan'ın tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın geçtiğimiz günlerde entübe edildiği bildirilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etmişti.

73 yaşındaki Okuyan, bu sabah hayatını kaybetti.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Büyükköy, Çayeli, Rize'den Yalova'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Bir dönem gazetecilik yaptı ve İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yalova'nın il olmasından sonra 20. Dönem'de Yalova milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Siyasi yaşamına 1970'li yılların başında MHP'de başladı. Yaşar Okuyan, Mesut Yılmaz’ın ANAP liderliğine seçilmesinden sonra bu partiden Meclis'e girdi. 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü. Okuyan, Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevi ile ANAP'tan ayrıldı. ANAP'tan istifa etmesinin ardından önce eski partisi MHP'ye girdi ve çıktı. Kasım 2004'te Ankara kulislerinde yeni parti kuracağı söylentileri dolaşırken sürpriz yaparak, 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de ‘yeşil zemin üzerinde güneş’ oldu. Böylece 5 yıl içinde 6 genel başkan (sırasıyla Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Mehmet Ali Bayar, Yılmaz Hastürk, Sema Küçüksöz ve Önder Günay) değiştirmiş bulunan DTP tarihe karışmış oldu.

2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

İşçi Partisi'nin 15 Şubat 2015 tarihinde yapılan kongresinde kurulan Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığına getirildi. 2018 yılında görevinden ayrıldı. 2019 yılında CHP'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamaları sonrasında 22 Şubat 2023 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

Yaşar Okuyan MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı.