Yaşar Tüzün kimdir? CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı
Yaşar Tüzün kimdir sorusu CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
Yaşar Tüzün kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Yaşar Tüzün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
YAŞAR TÜZÜN KİMDİR?
Yaşar Tüzün, 18 Ocak 1966 tarihinde Bilecik’te doğdu. Ticaret Lisesi mezunudur. Siyasete genç yaşta atılarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
YAŞAR TÜZÜN’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Bilecik Genç İşadamları Derneği Başkanlığı,
- TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Bilecikspor Başkanlığı,
- Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
- 1999 Yerel Seçimleri: Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Görev süresince Tarihi Kentler Birliği’nde görev aldı.
- 2002 Genel Seçimleri: CHP’den Bilecik Milletvekili seçildi.
- 22. ve 23. Dönem: TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı.
- 25, 26, 27 ve 28. Dönem: Yeniden Bilecik Milletvekili seçildi.
- 25 Kasım 2017: CHP TBMM Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.