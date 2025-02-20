Yaşar Tüzün kimdir? CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı

Yaşar Tüzün kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Yaşar Tüzün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatı!

YAŞAR TÜZÜN KİMDİR?

Yaşar Tüzün, 18 Ocak 1966 tarihinde Bilecik’te doğdu. Ticaret Lisesi mezunudur. Siyasete genç yaşta atılarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YAŞAR TÜZÜN’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Yaşar Tüzün’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: