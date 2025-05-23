Yaşasın kadınların ve sınıfın dayanışması!

BirGün Kadın Kolektifi

İzmir Dikili’de faaliyet gösteren Queens Flowers işyerinde çalışan çoğunluğu kadın yaklaşık 350 tarım işçisi, sendikal hakları için mücadele ediyor. Düşük ücretlere ve mobbinge karşı DİSK’e bağlı Birleşik Tarım İşçileri Sendikası’nda örgütlenen işçiler, sendika üyesi olmalarının ardından Danimarka merkezli işyerinde baskı ve psikolojik şiddet görmeye başladıklarını söyledi.

İşçiler yaptıkları çağrıda kadın örgütlerinden, sendikalardan, siyasi partilerden destek isteyerek "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" denildi.

Öte yandan Sol Feminist Hareket sosyal medya hesaplarından işçilere destek açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Baskıya, mobbinge, tehdit ve tacize karşı çoğunluğu kadınlardan oluşan Queen Tarım işçileri direniyor. Sendikalaşmayı engellemeye çalışan, işçilerin haklarını yok sayan Queen Tarım’a sesleniyoruz: Hakları için mücadele eden işçiler yalnız değildir. Yanlarındayız. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın sınıf dayanışması!"