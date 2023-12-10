Yaşatılanlar birlik olmayı öğretti

Urfa’da direnişteki Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi büyük bir dayanışma örneği. Sendikal sebeplerle bir kişinin işten çıkarılmasının ardından başlayan direniş fabrikayı sardı. İşçiler, “Birlikteliği öğrendik” dedi.

EMEK SERVİSİ

Urfa’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Özak Tekstil’in işçileri, BİRTEK-SEN’e üye olmalarının ardından bir kişinin işten çıkarılmasıyla başlattıkları eylemin 13 gününü geride bıraktı.

Üye oldukları Öz İplik İş Sendikası’ndan ayrılan işçilerin eylemi maruz bırakıldıkları jandarma şiddeti ve türlü engellemelerle ülke gündemine oturdu. Yalnızca bir işçinin işten çıkarılmasıyla başlayan eylem büyüyerek ülkeye yayılırken işçiler, yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

Yalnızca Şanlıurfa Valiliği’nin yasak kararı ya da jandarma engeliyle karşılaşmadıklarını söyleyen işçilerden Mehmet Koca, işverenin tehditlerine de maruz kaldıklarını belirtti. Bir kişinin işten çıkışı verildikten sonra yaklaşık 500 kişiyle iş bıraktıklarını, daha sonra eylemleri sonucu iş yerinde çalışmaya devam edenlerin de kendilerine katıldığını söyleyen Koca, giderek büyüyen dayanışmaya da değindi.

Koca, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: “Toplu bir şekilde sendika değiştirme kararı aldık. Süreç bundan sonra başladı. BİRTEK-SEN toplantısında bazı arkadaşlarımız, iş yerindeki yöneticilerle alakalı sıkıntıları anlattılar. Bu toplantı sonrasında iş yerine döndüğümüzde bazı arkadaşlarımıza tehditler yağmaya başladı, ‘Ayağınızı denk alın’, ‘Sendikal işlere girmeyin’ gibi. Bu ta ki bir arkadaşımızın çıkışı verilene kadar devam etti. Yaklaşık 500 işçi topluca iş bırakma kararı aldık. Grevimiz devam ederken bizim anlayamadığımız bir şekilde, Urfa gibi bir kentte herhangi bir gerekçe olmadan valilik tarafından grev yasağı kararları alındı. Yasak kararı bitince yasak kararı olmadan bize herhangi bir açıklama yapılmadan grev alanımıza jandarma tarafından barikatlar konuldu. Grev alanımız 500-600 metre geriye çekildi. Bizi neredeyse Organize Sanayi Bölgesi’nin de dışına çıkarmaya çalışıyorlar.”

GÜÇLÜ OLMAYI ÖĞRETTİ

Copların, barikatların, gözaltına alınmanın onları yıldıramayacağını ve direnişe devam edeceklerini belirten bir diğer işçi Funda Bakış ise “Birçok şey geçti başımızdan; coplarla müdahalede bulundular, darp ettiler, müftülük bizi camiden kovdu... Direnişimizin başından beri çok şey yaşadık, çok ilkler yaşadık. Bu ilkler bize güçlü olmayı, birlik olmayı gösterdi” dedi.

FABRİKA RESMEN YASAK

İşçilerin çalıştığı fabrikanın yanına yaklaştırılmadığına hatta jandarmanın sürekli daha da uzağa sürdüğüne dikkat çeken BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar da görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Organize sanayi bölge müdürlüğüyle bir görüşme olduğunu söyleyen Kar, şöyle konuştu: “Çeşitli uluslararası sendikalar devreye girdi. Vali yardımcısı patronla görüşme gerçekleştiriyor. Jandarmanın yaptığı hukuksuz bir şey, bunu yapmak için bir gerekçeleri yok. Diplomasi süreci başlamış olduğu için daha sakin ilerliyor. Devlet, bütün kurumlarıyla valisi, jandarması, müftülüğüyle bizim karşımızda patronun ise yanında duruyor.”

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Dünyadan destek

CGT Paris Sendikalar Komitesi, Özak Tekstil işçilerine destek açıklaması yayımladı. Grevdeki işçilerin yanında oldukları belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Levi’s, Hugo Boss, Zara ve Mustang Tekstil grupları için üretim yapan çalışanlar, kendi seçtikleri bir sendikaya üye olmayı seçmeleri ve bir kadın işçinin işten çıkarılmasına karşı günlerdir grevde. Bu işçiler, şu ya da bu sendikaya üye olmaları konusunda sistematik olarak işveren tarafından baskısıyla karşı karşıya, bir o kadar tehditlere maruz kalıyor ve sendika tercihleri nedeniyle işten atılıyor. İşten atılan tüm işçilerin işe iade edilmeleri ve özellikle kendi sendika temsiliyeti açısından seçimlerine ve haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.”