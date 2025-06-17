Yaşayan efsane dünya rekorunu 12’nci kez kırdı

Spor Servisi

Sırıkla atlamanın yaşayan efsanesi Armand Duplantis bir kez daha tarih yazdı. İsveçli atlet dünya rekorunu 12'nci kez kırdı. Ülkesinin başkenti Stockholm'de düzenlenen Elmas Lig etabında sahne alan Duplantis, 6 metre 28 santimetre yüksekliğe konulan çıtayı ilk denemesinde aşmayı başardı.

Duplantis, şubat 2025'ten beri 6 metre 28 santimetreyle metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12'nci kez geliştirmiş oldu. Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırmış, başarısını ise o dönem viral haline gelen Yusuf Dikeç pozuyla kutlamıştı.