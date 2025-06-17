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Yaşayan efsane dünya rekorunu 12’nci kez kırdı

Spor
  • 17.06.2025 06:00
  • Giriş: 17.06.2025 06:00
  • Güncelleme: 17.06.2025 07:11
Yaşayan efsane dünya rekorunu 12’nci kez kırdı
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Sırıkla atlamanın yaşayan efsanesi Armand Duplantis bir kez daha tarih yazdı. İsveçli atlet dünya rekorunu 12'nci kez kırdı. Ülkesinin başkenti Stockholm'de düzenlenen Elmas Lig etabında sahne alan Duplantis, 6 metre 28 santimetre yüksekliğe konulan çıtayı ilk denemesinde aşmayı başardı.

Duplantis, şubat 2025'ten beri 6 metre 28 santimetreyle metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12'nci kez geliştirmiş oldu. Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırmış, başarısını ise o dönem viral haline gelen Yusuf Dikeç pozuyla kutlamıştı.

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