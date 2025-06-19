Yasayı geri çekin: Zeytinimize, toprağımıza, suyumuza saldırmaktan vazgeçin!

Haber Merkezi

Çiftçiler Sendikası, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifine ilişkin tepki gösterdi. Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cengiz Yazar imzası ile yayımlanan acıkmada yasa teklifinin geri çekilmesi istendi.

AKP’nin iktidar olduğu günden itibaren, sanayicinin, maden şirketlerinin ve enerji şirketlerinin ihtiyacına uygun olarak doğanın metalaştırılmasının önünün açıldığına dikkat çekilen açıklamada “Çıkarılan yasalar, yönetmelikler, KHK’ler sermayenin taleplerine yönelik olmuştur. Sermayenin önüne en çok engel çıkaran, AKP’nin değiştirebilmek için en çok uğraştığı, farklı yöntemlerle delmeye çalışmaktan asla vazgeçmediği yasa, Zeytincilik Yasası olarak bilinen Kanun’un 20’inci maddesinin 1’inci fıkrasında ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin… gelişmesine mâni olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez’ İfadesi, sermayenin önünde aşılması gereken bir engeldir” ifadelerine yer verildi.

AKP’nin zeytinlik alanlarını ranta açabilmek için defalarca Meclis’e kanun tasarısı getirdiği ancak değiştirmeyi başaramadığı kaydedilen açıklamada 2012 yılından itibaren zeytinliklerin katledilmesini önleyen yasal engelleri “Kanun Hükmünde Kararname” çıkartarak aşmaya çalışıldığı belirtildi.

AKP için zeytinlik alanları ve tarım arazilerini yok etme isteğinin ‘bir sevdaya’ dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKP zeytinlik alanlarını yok edecek, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunu bir kez daha delmek için yeni bir hamle yapmaktadır. 13 Haziran’da “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuş, Kanun teklifi “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu”na gönderilmiştir. Kanun teklifinde madencilik ve enerji yatırımları faaliyetlerinin “ÇED” süreçlerini kolaylaştırıldığı gibi “Kamu yararı” adı altında “Acele kamulaştırma” uygulamaları ile Zeytinliklerin yok edilmesini sağlayacaktır. Acele kamulaştırma kararı alabilme yetkisini de 31-12-2030 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na verilmektedir. Kamuoyunun tepkisini azaltmak için “Zeytin ağaçları kesilmeyecek, başka bir yere taşınacak” denilerek, yağma masumlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Çiftçilerin lehine olan, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engelleyen yasaların yok sayılması kabul edilemez. Bu yasanın geçmesi halinde binlerce dönüm zeytinlik alan ve tarım arazisi yok edilecek, köylünün geçim kaynağı elinden alınacaktır. İklim değişikliğine karşı mücadelede her bir zeytin ağacının 2-10 ton CO2 emdiği bilinmektedir. Doğanın, tarım arazilerinin şirketlere peşkeş çekilmesine ‘hayır’ demek zorundayız. Yasa değişiklik önerisi derhal geri çekilmelidir. Birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu zeytinliklere yönelik her saldırıda gördük. Daha önce yaptık, yine yaparız. Üreticiler, tüketiciler, ekolojistler, çevreciler olarak birlikte bu kanun değişikliğine karşı da mücadelemizi yükseltmeliyiz. AKP ve şirketler, zeytinimize, toprağımıza, suyumuza, tohumumuza, otlak ve meralarımıza saldırmaktan vazgeçin!"