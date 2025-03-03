Yasayı iptal et, hayvanları yaşat!

HABER MERKEZİ

Kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasaya yönelik tepkiler devam ediyor.

Yaşam savunucuları, Anayasa Mahkemesi’ne 15 Ağustos tarihinde yaptıkları iptal başvurusunun üzerinden 200 gün geçtiğini ve bu süre zarfında birçok hayvanın katledildiğini, işkence gördüğünü ve barınaklara hapsedildiğini belirterek dün Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir eylem yaptı. Yaşam savunucuları açıklamalarında ‘‘AYM, 200 gündür katliam yasasına dur demiyor, bu durum nefreti körüklüyor" dedi.

YÜZDE 85 İSTEMİYOR

Platform üyeleri eylemde ‘‘AYM 200 gündür katliam yasasına dur demiyor’’, ‘‘AYM yasayı iptal et’’ yazılı döviz ve pankartları açtı. Yaşatacağız Platformu’ndan Sevcan Çamlıdağ, yaptığı açıklamada AYM’nin sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davaya dair ilk incelemesini yaptığını ve 200 gündür katliamlara sessiz kaldığını belirterek, bu durumun şiddet haberlerini tetiklediğini söyledi. Toplumda şiddeti besleyen bu uygulamaların hayvansever insanları da hedef aldığına dikkat çeken Çamlıdağ, “Yalnız yaşayan yaşlı bir kadın olan Necla teyze ve onunla birlikte yaşayan hayvanlar; Necla teyze sadece hayvanları koruduğu için evinde yangın çıkarıldığına dair kuvvetli şüphelerle 81 yaşında yanarak can verdi. Halkın yüzde 85’i yasayı reddediyor. Yasa diye uygulanan katliam meşru değildir. İlk gün söylediğimizi bugün daha güçlü ve daha kalabalık bir şekilde haykırıyoruz: AYM yasayı iptal et hayvanları yaşat” diye konuştu. Çamlıdağ, şöyle devam etti:

“Yaşamdan yanayız ve katliam yasanızı tek bir gün olsun bile kabul etmeyecek, yasa iptal olana kadar sokaklarda olacak ve ‘AYM yasayı iptal et, hayvanları yaşat’ demeye devam edeceğiz. Bir kez daha sesleniyoruz. Yaşanan katliamları sorumluları hesap verene kadar susmayacağız ve katliam yasası durdurulana kadar örgütlü mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Katliam yasanıza geçit vermeyeceğiz, hep birlikte yükselen mücadelemizle yaşatacağız, yaşatacağız, yaşatacağız.’’