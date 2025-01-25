Yasayla, yönetmelikle durmadan oynayıp denetimi engellediler

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de gerçekleşen facianın üstünden günler geçti. Açılan soruşturma ise sadece işletme sahipleri ve belediyeyle sınırlı kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan henüz hiçbir yetkili ya da bürokrat hakkında herhangi bir gözaltı işlemi dahi uygulanmadı. ‘Turizm Teşvik Yasası’ ile ‘Turizm Yatırım İşletme Ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik’te geçen denetim yetkisinin Bakanlık’ta olduğu ifadelerine rağmen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise facianın yaşandığı ilk gün yaptığı açıklamanın ardından tek bir kez dahi konuşmadı. Yandaş medya eliyle sorumlu sadece belediyeymiş gibi algı yaratıldı ve iktidarın güdümündeki yargı da aynı tavrı sürdürdü.

Sadece bakan değil, Bakanlık da bu dönem de aynı şekilde sessiz kaldı. Bölgeye 13 Aralık’ta gittiği öğrenilen Bakanlık müfettişlerinin raporu tüm taleplere rağmen açıklanmadı.

AKP bugüne kadar defalarca Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yaptı. 2006, iki kez 2008, 2019 ve 2021’de Kanun’da değişiklikler yapıldı. Defalarca da yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı.

Öne çıkan bazı değişiklikler ise şöyle:

Yasaya ve yönetmeliğe göre denetim işi Bakanlığa bağlı “turizm kontrolörleri kurulu”nda olmasına rağmen 2006 yılındaki değişiklikle bu kurul tamamen ortadan kaldırıldı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında 2012 öncesi “Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır” ifadesi yer alıyordu. Ancak bu tarihte yapılan değişiklikle bu ifade “Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır” şeklinde değiştirildi. “İtfaiye birimlerinin görüşü” alınır kısmı yönetmelikten silindi.

29 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete`de yapılan değişiklikle; 2007`den önce yapı ruhsatı başvurusu yapılan ve o tarihten önce tamamlanan binalar "mevcut yapı" olarak kabul edildi. Elektrik Mühendisleri Odası’ndan geçen gün yapılan açıklamada bu değişikliğin geçmişte mevzuat eksiklikleri nedeniyle alınması gereken yangın önlemlerinin eksik uygulanmasına yol açtığı ifade edilmişti.